Caso Medusa: Envían 15 a fondo; Jean Alain recibe un apartamento

El exprocurador Jean Alain Rodríguez irá a juicio de fondo exonerado de tres de los 13 delitos penales que el Ministerio Público le atribuye haber cometido en el caso Medusa; y de la oposición que pesa sobre el apartamento 301, ubicado en la Manzana SM de la calle Atalaya, del sector La Julia en esta capital, el cual le será devuelto; no así de otros bienes incautados ni de las medidas de coerción que le fueron impuestas.

Así lo dispuso el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, mediante una resolución en la que envió a juicio de fondo a otros 14 imputados, entre personas jurídicas y empresas; y favoreció con Auto de “no ha lugar” a 14 razones sociales incluidas en el proceso como terceros civilmente demandados por el Estado dominicano.

Con relación a Jean Alain, el magistrado Martínez dictaminó que los tipos penales consistentes en falsedad en escritura, uso de documentos falsos y autor ilícito de daños o alteración de datos y sabotaje ciberdelitos “no se le configuran al acusado en virtud de que no existen elementos de prueba aportados que lo relacionen con este tipo de ilícitos”.

Eso significa que en el juicio de fondo el exprocurador tendrá que responder solo por los supuestos delitos de asociación de malhechores, soborno, desfalco, estafa, coalición de funcionario, financiamiento político, sustracciones cometidas por los funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada y lavado de activos.

En cuanto a los bienes cuya devolución solicitó Jean Alain, el juez consideró que alrededor de los mismos “deben ser mantenidas las medidas cautelares contentivas de oposiciones, notas preventivas, incautaciones y secuestros”, con excepción del apartamento citado más arriba en esta misma nota, “en razón de haberse demostrado el origen del bien con apariencia de licitud…”.

Bajo esa premisa, dejó sin efecto la oposición emitida sobre el mismo, y ordenó a la dirección de impuestos internos y al registrador de títulos correspondiente, el levantamiento o cancelación de cualquier oposición y nota preventiva que tenga dicho inmueble.

Asimismo, el juez ordenó mantener las medidas de coerción a Jean Alain “en virtud a que se establece la posibilidad de imposición de una pena en juicio de fondo, y a la vez, se incrementa el peligro de fuga basado en la pena imponible”. Estas medidas consisten en arresto domiciliario con uso de brazalete electrónico; impedimento de salida del país sin una autorización, y pago de una garantía económica.

Igual mandato dio contra los encartados Jonathan Rodríguez Imbert, en virtud de que no han variado las condiciones que dieron origen a las mismas; y de Rafael A. Mercedes Marte, por no existir variables en los actuales momentos procesales que justifiquen la cesación o sustitución de dicha medida, ni circunstancias novedosas, ante la inexistencia de nuevos presupuestos.

Otros que van a fondo

Javier A. Forteza Ibarra, Alfredo Solano Augusto, Rafael Mercedes Marte, Ramón Burgos Acosta, Jonathan Loanders Medina, Isis Tapia Stefani, Félix Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Batista Barías y José Miguel Moya. También las empresas Desarrollo Individuo y Organización; Dio SRL, Fire Controll Systems SRL y José Luis Liriano y Lirtec SRL.

El juez ordenó también el mantenimiento de las inmovilizaciones y oposiciones sobre bienes de los distintos imputados como personas físicas y morales, afirmando que si bien es cierto que los acusado gozan del disfrute de derechos fundamentales, “no menos cierto deja de ser que dichos derechos no son absolutos…”.

Auto de “no ha lugar”

Por considerar que en un juicio de fondo la probabilidad de condena para los terceros civilmente demandados por el Estado “sería muy precaria”, el juez dictó Auto de no ha lugar a favor las empresas Complementos Er; Procons, Productiva, Alfeizar Construcciones, Constructora Casasnovas, Marizán Ingeniería Construcción, Bienes Raíces, Grupo Acor, Grupo Antares, First Medical Depot By Guzmán, Tecnicaribe Dominicana, Transformadores Aquino y Arquitectura Integral.