Precios cacao se ajustarían

Los precios del cacao seguirán altos, pero dentro de tres a cinco años podrían colocarse entre 4 mil y 5 mil dólares la tonelada. Serían precios aún, buenos para los productores, que hoy están lavando oro, y qué bueno que sea así, porque han recibido duros golpes del cambio climático, primero la sequía y luego los aguaceros con fuertes vientos que han dañado muchas de sus plantaciones. No deben olvidar que con estos buenos precios deben ir renovando sus pequeñas, medianas o grandes plantaciones para que sigan ganado papeletas, como dice mi amigo Osmar Benítez.

Guardar pan para mayo

Guarda pan para mayo, reza un viejo refrán, que más que eso, es un buen consejo a los dominicanos, incluyendo a los productores agropecuarios, que gastan todo su dinero en las celebraciones del período navideño. Es bueno recordar que en los días que siguen hay que volver a honrar los compromisos del mes: compra de comida, pagos de los servicios (agua, luz, teléfono, basura y otros) para que luego no les duela la cabeza. No se puede olvidar que las tarjetas de créditos hay que pagarlas. Ah!!!! recuerden no dejar deudas pendientes de diciembre, porque por ahí vienen los Reyes y la cosa se complica debido a que los muchachos no comen cuento con sus juegos. Si les ocurre eso, les podría dar tremendo dolor de cabeza, sin poder remediar el error. Pensar a tiempo, es de sabio. Gastar mucho sin poder, no es aconsejable. Cuando la gente no queda con deudas innecesarias de diciembre, está feliz y duerme tranquilo.