Los Premios Heat 2023 revelaron este jueves sus nominados en su octava edición, la cual se realizarán el próximo 8 de junio en República Dominicana.

Los colombianos Karol G y Feid fueron los artistas con más nominaciones. La “Bichota” y el cantante de “Feliz cumpleaños” tienen 6 postulaciones cada uno. Les siguen los cantantes Bad Bunny (con cinco nominaciones) y Romeo Santos, El Alfa, Christian Nodal y Bizarrap con cuatro cada uno.

Los fans pueden votar por sus artistas favoritos online.

A continuación la lista completa de nominados:

Mejor Artista Masculino



Bad Bunny

Christian Nodal

Romeo Santos

Alejandro Fernández

Prince Royce

Wisin

Ozuna

Feid

Maluma

Mejor Artista Femenino

Shakira

Karol G

TINI

Rosalía

Farina

Greeicy

Natti Natasha

Emilia Mernes

Kim Loaiza

Gloria Trevi

Lee más: Público puede votar en línea para los Premios Heat

Mejor Grupo o Banda



Grupo Firme

Wisin & Yandel

Piso 21

Zion & Lennox

Morat

Reik

Servando y Florentino

Grupo Niche

Mejor Artista Rock

Morat

Juanes

Maná

No Te Va Gustar

Fito Páez

Leiva

Los Caligaris

León Larregui

Mejor Artista Pop



Lasso

Sebastián Yatra

Kany García

Camilo

Axel

Carlos Rivera

Danny Ocean

Andrés Cepeda

Lali

Mejor Artista Urbano

Arcángel, Karol G y Bad Bunny



Bad Bunny

Karol G

Feid

Arcángel

Eladio Carrión

Ryan Castro

Rauw Alejandro

Justin Quiles

El Alfa

Farruko

Mejor Artista Tropical



Carlos Vives

Romeo Santos

Silvestre Dangond

Marc Anthony

Víctor Manuelle

Felipe Peláez

Américo

Eddy Herrera

Jandy Ventura

Mejor Artista Región Sur



Duki

LIT Killah

Trueno

Nicki Nicole

Emilia Mernes

Tiago PZK

Cris Mj

Bizarrap

Wos

Mejor Artista Región Andina



Fanny Lu

Danny Ocean

Goyo

Mike Bahía

Dekko

Manuel Turizo

Ryan Castro

Blessd

Farina

Andreína Bravo

Mejor Artista Región Norte



Farruko

Sech

Dalex

Kim Loaiza

Chris Andrew

Jay Wheeler

El Alfa

Mora

Justin Quiles

Chris Lebron

Artista Revelación



Polimá Westcoast

Lola Índigo

Quevedo

Edén Muñoz

Brray

Chris Lebron

LIT Killah

Kim Loaiza

Promesa Musical



TEO

Elena Rose

Young Miko

Paopao

Dayanara

Mario Bautista

Ángel Dior

ADSO

Villano Antillano

Mar Rendón

Influencer del año



Domelipa

Kunno

Yeri Mua

Mont Pantoja

La Segura

Brianda

Marko

Lele Pons

Kevlex

Mejor Artista Regional Popular



Christian Nodal

Alejandro Fernández

Carin León

Paola Jara

Jessi Uribe

Grupo Firme

Grupo Frontera

Yeison Jiménez

Edén Muñoz

Mejor Artista Urbano Dominicano



El Alfa

Angel Dior

Rochy RD

Chimbala

La Materialista

Bulova

La Insuperable

Flow 28

Rosaly Rubio

Mejor Video



“Mientras me curo del cora” – Karol G

“For Sale” – Gilberto Santa Rosa, Carlos vives

“La reina” – Maluma

“Le pido a Dios” – Feid

“Mi pecadito”- Mike Bahía, Greeicy

“Ambulancia” – Camilo, Camila Cabello

“Cairo” – Karol G, Ovy on The Drums

“Suegra” – Romeo Santos

“Tití me preguntó”- Bad Bunny

Mejor Colaboración



Karol G, Shakira – “TQG”

Rauw Alejandro, Baby Rasta – “Punto 40”

Arcángel, Bad Bunny – “La Jumpa”

Romeo Santos, Chris Lebron – “SIRI”

Ozuna, Feid – “Hey Mor”

El Alfa, Zepekeño, El Pepo Show – “Arrebatao Remix”

Lasso, Sebastián Yatra – “Ojos marrones”

Kany García, Christian Nodal – “La siguiente”

Mora, Feid – “La inocente”

Mejor Contenido Plataforma Musical



Molusco TV

Dimeloking

Alofoke Media

El Chombo

Rapetón

DJ del año

Tiësto, Marshmello y Dj Adoni



Dj Adoni

Gordo

Tiësto

Diplo

Marshmello

Bizarrap

Dj Tornall

Victor Cardenas

Canción del Año



“La bachata” – Manuel Turizo

“BZRP Music Sessions, Vol. 53” – Bizarrap, Shakira

“Despechá” – Rosalía

“Feliz Cumpleaños Ferxxo” – Feid

“Los cachos” – Piso 21, Manuel Turizo

“Tití me preguntó” – Bad Bunny

“Provenza” – Karol G

“La fórmula” – Maluma, Marc Anthony

“BZRP Music Sessions, Vol. 52” – Bizarrap, Quevedo

“Bendecido” – El Alfa, Farina

“Me porto bonito” – Bad Bunny, Chencho Corleone