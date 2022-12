Los préstamos que han aprobado la Cámara de Diputados y que luego llegan para su aprobación al Senado de la República, al menos en los últimos meses, han sido considerados como «una provocación».

El senador por la provincia Elías Piña, Yván Lorenzo, se refiere a los 396,677 millones de pesos para cerrar el este año 2022. Monto que fue aprobado sólo entre noviembre y diciembre.

Entre los sectores a los que van dirigidos los más recientes préstamos, están: el agropecuario, con 60 millones; 349 millones de dólares para el sector eléctrico; 140 millones para el mantenimiento de la infraestructura vial del país, que junto a los demás recursos para diferentes proyectos aprobados durante la gestión el Abinader, suman más de 13 mil millones.

«Pienso que llegaron al límite de provocar al pueblo dominicano, porque recientemente, para el financiameinto del Presupuesto del año 2023 se aprobaron 363 mil millones. Sólo entre noviembre y diciembre se han aprobado 300 millones. Y no sabemos en qué se utiliza ese dinero; no vemos un paso a desnivel, no vemos una obra de importancia y hasta el último día han tomado dinero prestado, que fue el día de hoy», criticó Lorenzo.

El congresista de la provincia Elías Piña dijo además que el gobierno actual ha demostrado que es insaciable en la búsque de préstamos.

«Hoy el gobierno pretende aprobar 140 millones de dólares en el Senado, sumado a los 460 millones aprobados en noviembre y los 363,000 millones de pesos para el financiamiento del presupuesto 2023, totalizan 396,677 millones de pesos para cerrar el año», publicó Lorenzo más temprano en su cuenta de Twitter.

La Cámara de Diputados decidió ayer enviar a una comisión especial para ser estudiado el convenio de préstamos por un monto de US$100 millones entre República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento de los programas de apoyo a la consolidación del sistema de protección social inclusivo que será ejecutado por la Dirección del programa Supérate.

Lo proveniente del Senado

Entre las piezas aprobadas estuvieron el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, que fue declarado de urgencia y aprobado con modificaciones en dos sesiones consecutivas, por lo que volverá al Senado.

Otras de las piezas aprobadas fueron los acuerdos de transporte aéreo entre República Dominicana y China y Uruguay, suscrito en el 2018.

Igual suerte corrió el proyecto de ley que declara el caballo de paso fino higueyano, “Raza Nacional de la República Dominicana”.

Se aprobó en única lectura el proyecto del ley que busca reconocer a grandes figuras clubistas deportivos en el marco del Día del Deporte.

Con relación a la agenda de la cámara baja su presidente Alfredo Pacheco dijo que se dará prioridad a los proyectos pendientes del Senado y explicó el cronograma que se aplicará en el congreso en lo que resta del año y el principio del 2023.

“Tenemos pendiente de aquí al 12 de enero 5 sesiones, (incluyendo la de ayer) El día 28 de diciembre, el 10, 11 y 12 de enero, (esté ultimo día en que cierra la legislatura)”, dijo.

En la sesión Alfredo Pacheco tuvo que emplearse a fondo para lograr mantener en sus curules a los diputados.