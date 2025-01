Prioridades a la vista en materia de salud

El sistema asistencial de que dispone la población del país presenta dos insuficiencias que procede llenar a corto plazo y que van desde lo simple a lo complicado: limitado sigue siendo acceder a médicos generales para quebrantos menores tanto como para recibir después, si es que procede, la medicación especializada y costosa.

La adversidad del primer rango proviene del poco desarrollo alcanzado a nivel nacional por la Atención Primaria, conveniente para establecer la magnitud de dolencias antes de pasar a niveles profesionales más altos o permanecer, eficiente y económicamente, en la atención elemental. Con toda razón, el doctor Jorge Marte, director saliente del Centro de Diagnóstico, Medina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), plantea como una de las grandes tareas a desarrollar en el 2025 dar amplitud al ingreso con equidad a los cuidados de salud. Más allá de esa primera fase asistencial está (y así lo entiende él) la falta de universalidad de la Seguridad Social. El reto es llevarla al ciento por ciento de la población para lo cual (entendemos desde aquí) existen ya infraestructuras y mecanismos capaces de avanzar hacia la plenitud. Hacia una contundente socialización del amparo sanitario para que no haya que mendigar, como tantas veces es palpable mediáticamente, recursos para vencer enfermedades catastróficas. Los progresos de la medicina (a la vez que prohibitivos y muy eficaces) han ensanchado la brecha entre ricos y pobres y República Dominicana no es la excepción. En la raíz de las limitaciones asistenciales está el hecho cierto de que el gasto nacional en salud es relativamente bajo al resultar el 5.4% del PBI en comparación con el de la región que es de 6.9%. Además, medido desde fuera del gobierno, se comprueba que el gasto que dirigen a la salud seguros privados y patronatos sin fines de lucro es relativamente reducido. Calculado hace un par de años no pasaba del 0.47% del PBI mientras la red pública hospitalaria carga en adición a sus obligaciones nacionales, con las prioridades de partos y maternidad del vecino Haití mientras las asistencias se concentran en Santo Domingo y Santiago.