Productores banano se quejan por asedio a obreros haitianos

Cientos de productores de banano de la Línea Noroeste denunciaron ayer que decenas de obreros haitianos que trabajan en los campos agrícolas de esta región están siendo sometidos a un asedio constante por parte de las autoridades militares a pesar de que tienen sus documentos legales.

Dijeron que el atropello hace peligrar la producción de ese rubro debido a la falta de mano de obra.

Tulio Regalado y Aridio Núñez, productores de banano Hatillo Palma, pidieron a la Dirección General de Migración y al propio presidente Luis Abinader frenar el abuso de autoridad al perseguir a los haitianos que portan sus documentos migratorios.

“Estamos viviendo una situación difícil porque no hay tranquilidad aun teniendo los haitianos su carnet al día. No sé si es un negocio porque no hay hora de que los militares no estén entrando a las casas de productores bananeros”, explicó Regalado.

Advirtió que si esa práctica no se detiene la producción de banano será afectada, tras indicar que el 90% de la mano de obra en los campos agrícolas en la zona es haitiana.

Mientras Núñez criticó que los guardias persiguen a los haitianos que laboran en las fincas bananera y además les sustraen sus bienes. “Hay cientos de productores afectados y estamos preocupados porque los guardias no están solo recogiendo a los haitianos, sino que les toman los chelitos que tienen en la casa. Van a las tres de la mañana y le llevan hasta el cilindro de gas”, dijo.

Agregó que los extranjeros vienen huyendo por los montes ante el asedio de los militares. “No nos oponemos al trabajo de las autoridades contra los haitianos que no tienen documentos y están vagando por las calles, pero no en contra los que trabajan y están con sus documentos al día”, expresó.