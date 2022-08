Prólogo de “Piensa bien, vive mejor”, Dr. Ortiz Hadad

Este “conversatorio” es parte del prólogo del libro del Dr. Luis Ortiz Hadad al pedirme que escribiera el prólogo de esta su más reciente producción intelectual. Aparte del honor, sentí una gran satisfacción porque me encuentro desde hace tiempo entre los lectores obligados de su columna semanal en el periódico digital Acento. Esta es una obra excepcional, no solo por el contenido de los variados 50 temas tratados de una manera de escritura epistolar, sino porque están escritos en un lenguaje llano, acompañado de una amplia bibliografía, donde todos los capítulos se perciben como un tutelar y sano consejo. Me preguntaba por qué este autor, un consagrado intelectual tiene esa facilidad de expresión logrando una digerible escritura epistolar y fue al leer en detalle su amplia biografía que tuve la respuesta, pues es que, aparte de excelente cirujano, realizó estudios de filosofía y teología en la Madre Patria, recibiéndose como psicólogo recientemente.

En los últimos años que vivimos, se ha acrecentado notablemente el interés mundial por la búsqueda de soluciones razonables al desenfreno experimentado en algunos sectores de la sociedad moderna, que debido a la aparición de vicios y desviaciones de conducta, la llevan al deterioro por derroteros peligrosos de vacíos morales, de fatal condenación. De ahí que se justifique cualquier esfuerzo por ayudar la causa de fomentar el encuentro de valores positivos, esta obra en su totalidad es un real y completo aporte a estos buenos propósitos de ayudar a reencontrarnos con la perdida ruta de la virtud.

Esta tarea de hacer aportes para la mejora del hombre mismo y por tanto de la sociedad siempre será una arriesgada aventura, tratar de cambiar la forma de vida de nuestros semejantes. Pero no es menos cierto que se puede contribuir a formar mejores personas, mediante aportes prácticos como lo es esta obra, el autor hace aportes a la constante preocupación por el bienestar y felicidad de cada individuo. Vemos que esta obra, desde el primer capítulo trata de fomentar esas condiciones de bien, entre los temas están: crisis existencial, paz mundial, ceder y ganar, motivando la motivación, conociendo el estrés, tolerancia, etc. Por ello debemos aceptar que esta obra del Dr. Ortiz se inscribe con ribetes de gloria en esa incesante búsqueda de la mejoría del ser humano.

Bien sabemos que el autor pretende con esta obra despertar algún interés a toda persona que se sienta deseosa de fortalecer su propio destino y hacer aportes para un mejor destino social. En la conclusión de la obra el autor señala: “hay tres elementos que te ayudan a alcanzar tus metas: tu conciencia (inteligencia, intuición, valores), los conocimientos (lecturas, estudios, experiencias, informaciones). Estos elementos deberán estar alineados para que tu existencia sea la más favorable”.

El Dr. Ortiz Hadad logra que esta obra sea de gran utilidad psico-social pues en sus páginas hay un propósito altruista. Principalmente para que sea de ayuda a la juventud, para que se procuren una vida más satisfactoria en lo personal y socialmente hablando. El autor consigue construir un puente entre procurarse una conducta ética y una mente humana sana cargada de verdaderos valores de bien. En fin esta obra es una pulida joya moral, procurando el correcto vivir, que con su lectura yo sé se disfrutará plenamente, enhorabuena.

