La revista Variety informó que Karla Sofía Gascón, nominada al Óscar por su protagónico en la cinta Emilia Pérez, emitió una disculpa luego de que resurgieran publicaciones en redes sociales donde expresaba comentarios controvertidos sobre la religión y el racismo.

“Quiero reconocer la conversación en torno a mis publicaciones pasadas en redes sociales que han causado dolor. Como alguien que pertenece a una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lo siento profundamente por aquellos a quienes les he causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”, expresó la artista en un comunicado enviado al medio.

Uno de los mensajes que han generado rechazo entre los usuarios se encuentra una publicación de 2020 hecha en X (antes Twitter) en la que, junto a una fotografía de una familia musulmana en un restaurante, la actriz escribió una crítica hacia el islam.

“El Islam es maravilloso, sin ningún machismo. Las mujeres son respetadas, y cuando son tan respetadas, se les deja un pequeño agujero cuadrado en la cara para que se les vean los ojos y la boca, pero solo si se comportan bien. Aunque se visten así para su propio disfrute. ¡Qué PROFUNDAMENTE REPUGNANTE PARA LA HUMANIDAD!”, redactó.

Por otra parte, en 2021, Karla Sofía Gascón publicó otro texto en el que criticaba distintas religiones: “Estoy harto de tanta mierda, del islam, del cristianismo, del catolicismo y de todas las malditas creencias de imbéciles que violan los derechos humanos”, señaló.

Karla Sofía Gascón mostró su repudio hacia el islam en su cuenta de X (antes Twitter) (Créditos: X/Karla Sofía Gascón)



Sin embargo, uno de los post que más indignación fue uno que la celebridad realizó en 2020 cuando apenas habían pasado unos días después de que George Floyd fue asesinado por un policía e inspirara protestas en todo Estados Unidos.

“Realmente creo que a muy pocas personas les importó George Floyd, un estafador drogadicto, pero su muerte ha servido para demostrar una vez más que hay gente que todavía considera a los negros como monos sin derechos y considera a los policías como asesinos. Todos están equivocados”, comentó.

Karla Sofía Gascón criticó a las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd. (Créditos: X/Karla Sofía Gascón)



En otro mensaje con tintes racistas, la española criticó a los Premios Oscar de 2021 por la diversidad cultural que existió entre las películas competidoras, sin saber que cuatro años después ella representaría a una minoría en estos reconocimientos.

“Cada vez más los #Oscar se parecen a una ceremonia de cine independiente y de protesta, no sabía si estaba viendo un festival afrocoreano, una manifestación de Black Lives Matter o el 8M. Aparte de eso, una gala fea, fea”, indicó.

La polémica surge días después de que Karla Sofía Gascón hiciera historia al convertirse en la primera persona abiertamente trans nominada al Óscar en una categoría de actuación. En 2023, ganó el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes, un reconocimiento que compartió con Zoe Saldaña, Selena Gomez y Adriana Paz. También fue la primera mujer trans en ser nominada a un Globo de Oro en una categoría de actuación cinematográfica.

Karla Sofía Gascón aseguró que hay un complot en redes sociales contra ella

Karla Sofía Gascón criticó la diversidad cultural en los Premios Oscar. (X/Karla Sofía Gascón)



Recientemente Karla Sofía Gascón a declaró que hay personas que quieren perjudicarla en su contienda a ganar la estatuilla de la Academia. Durante una entrevista con un importante medio brasileño, la famosa aseguró que hay una campaña de odio orquestada por el equipo de Fernanda Torres y su película I’m Still Here.

“Si gana ella, estupendo, si ganó yo, estupendo. Lo que no me gusta es que hay un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando demeritar mi trabajo y el de mi película, porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona no necesitas hundir el de los demás”, expresó.

Asimismo, Karla Sofía Gascón señaló que no tienen algo en contra de Fernanda Torres y que la felicita por su trabajo en I’m still here, el cual le valió ganar un Globo de Oro este año. Incluso, la española afirmó que jamás hablará mal de la brasileña.

“En ningún momento me verán hablando mal de Fernanda Torres o de su película, pero en cambio sí veo a muchas personas que trabajan en el ambiente de Fernanda Torres que hablan mal de mí y de Emilia Pérez. Yo creo que eso habla más mal de ellos y de la película que de ellos que de la mía”, indicó.

