Incluso antes de que inicie el Mundial de Qatar 2022, ya hay decisiones importantes tomadas que dependerán de cómo termine el certamen. Una de estas es, el retiro de Cristiano Ronaldo.

El delantero del Manchester United comandará a la Selección de Portugal en el Mundial de Qatar 2022, en donde buscará ser protagonista principal y jugar el que podría ser su última Copa del Mundo como futbolista.

Cristiano Ronaldo, quien se perdió el último juego previo al inicio del Mundial, le puso más emoción al inicio del magno evento. En una entrevista con el periodista Piers Morgan, Ronaldo confirmó que en el caso de salir campeón del mundo en Qatar, se retiraría del fútbol profesional, acabando así con una de las carreras más fantásticas de un futbolista en los últimos años.

En un momento de la entrevista, al hablar de Lionel Messi, Morgan imaginó un escenario de final entre la Argentina y Portugal, con dos goles por cabeza entre él y Messi , Cristiano Ronaldo marcando el gol de la victoria. Allí, entre risas ante tremenda hazaña, Ronaldo reafirmó: «Al cien por cien que me retiro».

¿Futuro definido tras el Mundial?

“Es difícil de decir ahora mismo, es porque, nosotros, mi estado de ánimo es ahora mismo a La Copa del Mundo. Probablemente, sea mi último Mundial, por supuesto, mi quinto Mundial. No sé lo que va a pasar después del Mundial, pero como les dije antes, y lo volveré a decir, los aficionados estarán siempre en mi corazón. Y espero que estén a mi lado, incluso si vuelvo, o si no vuelvo, o si me quedo, o lo que sea», dijo Ronaldo.

«Quiero jugar dos o tres años más, máximo. Quiero terminar a los 40, una buena edad. No sé el futuro. A veces uno planea una cosa para su vida y como dije muchas veces, la vida es dinámica y nunca sabes lo que va a pasar», expresó.

