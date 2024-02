«Un error que tendrá consecuencias negativas para la imagen de Dío Astacio»

Expertos en política y comunicación estratégica manifestaron su parecer respecto a la publicidad del candidato a alcalde de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Dío Astacio, presentada durante el concierto de Juan Luis Guerra la noche del pasado sábado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

La propaganda, que se la atribuyó Karim Nader Abu Naba’a, mejor reconocido como «Elpríncipe Karim», es un «error estratégico grave que tendrá consecuencias negativas para la imagen» del candidato, según el politólogo Belarminio Ramírez. «Si Dío Astacio no tiene el control de su equipo estratégico de comunicación y publicidad, entonces no podrá ser alcalde del municipio más grande de la República Dominicana«, dijo.

«En marketing y publicidad hay dos principios que se deben considerar siempre: el sentido común y la prudencia. Cometieron un acto de imprudencia en un escenario de gentes de mucho nivel, y esto ha tenido reacciones mediáticas que se expresarán en su contra en las urnas el domingo 18 de febrero», aseveró Ramírez.

El experto entiende que, procurar sacar provecho político colocando publicidad en un evento como ese, es natural que genere una reacción en contra de la marca que la coloca, porque el público se siente irrespetado.

Para Belarmino, el repudio ha sido mayor por el impacto de las redes sociales en un estado emocional social de antipolítica y desafección como el que vive la población. Pero además, dice el politólogo, el efecto negativo que tendrá el error para la candidatura de Dío Astacio será mayor, porque se trata de un pastor y de una persona de los medios de comunicación.

«Eso hace que no le perdonen lo que él ha dicho fue un error. Esa publicidad alguien la pagó y cara. Colocar esa publicidad sólo podría hacerla alguien con influencia y poder, al tratarse de un concierto de esa naturaleza», consideró.

Aunque con una posición un poco más conservadora, la experta en comunicación política, Angely Moreno, manifestó que lo ocurrido durante el concierto de Juan Luis Guerra «es una muestra de que el dominicano, sobre todo el de clase media, aborrece que le invadan sus espacios, en este caso el tiempo de ocio, con propaganda política».

«Creo que el PRM manejó el tema bien al desvincularse de que el partido haya puesto la propaganda», dijo Moreno.

De su lado, la periodista Ramieri Delgadillo dijo: «Como al resto del público que se dio cita para disfrutar de la más grande representación del arte dominicano, me pareció totalmente imprudente y fuera de lugar la revisión hecha para promover al candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este, Dío Astacio, durante el concierto. No obstante, cabe resaltar la puntual y oportuna aclaración hecha por el ministro de la Presidencia y presidente del partido oficialista, José Ignacio Paliza, sobre la no autorización del uso de los símbolos del Partido Revolucionario Moderno en dicha propaganda».

«Ahora bien, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) debe aclarar por qué se otorgó el permiso de operación a esos drones cuyas coordenadas, a juzgar por la solicitud aprobada, coinciden con la fecha, hora y lugar del evento y cómo es que no manejaban información del tipo de uso que se le darían. Y ojo, aquí no solo estamos hablando de institucionalidad, sino que también salpica a la marca SD Concerts y empaña el arduo trabajo que por experiencia propia sé que hay detrás de un montaje y una producción como esta», indicó Delgadillo.

Sin embargo, aclaró que las crisis en un contexto político como el que vive República Dominicana, cuando falta una semana para que se abran las urnas en las elecciones municipales, son inevitables. «No obstante, lo que hace la gran diferencia es cómo las gestionamos, por ejemplo: no es verdad que una publicidad de una marca cervecera de capital privado es igual que una candidatura a un cargo de elección popular. La soberbia entorpece el trabajo que hacen desde las bases y por los militantes. El impacto de este desliz lo sabremos en exactamente siete días y es una pena que este tema le robe el protagonismo al gran espectáculo que ofreció anoche nuestro Juan Luis».

Sobre el «error», más tarde, el príncipe Karim dijo que no le consultó al candidato perremeísta sobre lo que haría en el Olímpico, porque quería darle una sorpresa. Sin embargo, menos de dos horas después que terminó el espectáculo, Astacio condenó la acción y aseguró que desconocía quién lo había hecho. Igual posición manifestó Paliza en su cuenta X, de parte del PRM.