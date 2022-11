¿Quién es Orlando Calixte? El bateador que es tendencia hoy

Gran indignación a causado en las redes sociales, ponerle el tema “Palito De Coco” al jugador Orlando Calixte, cuando este se disponía a tomar su turno al bate durante el juego de las Águilas Cibaeñas y el Licey.

De inmediato, a través de un comunicado la Federación Nacional de Peloteros Profesionales de la República Dominicana (FENAPEPRO) rechazó «de manera enérgica el acto de racismo y xenofobia» hacia Calixte.

Expresó además que «este tipo de comportamientos, lamentables y desafortunados, no pueden tener espacio en el béisbol ni en la sociedad en general».

«El béisbol, como deporte de todos los dominicanos, está llamado a ser un ejemplo de transmisión de valores y sana convivencia. Estamos confiados de que LIDOM a través de sus organismos competentes realizará las investigaciones de lugar con el objetivo de sancionar a los responsables y que este tipo de expresiones no se vuelvan repetir», señaló la entidad.

Lee más: Licey lamenta hecho ocurrido juego ante Águilas

Otro que no se quedó callado fue el actual coach de las Águilas Cibaeñas, Luis Polonia, quien reaccionó molesto luego de ver este acto.

“Lo que pasó esta noche en el Estadio Quisqueya yo creo que son cosas que no se pueden tolerar, cuando a nuestro jugador Orlando Calixte le pusieron la canción de Palito de Coco. Y yo creo que esas son cosas que aquí nosotros no podemos tolerarlas por asunto de racismo”, manifestó.

Llamó a las entidades competentes a actuar ante esta situación para que la misma no se repita.

“Yo creo que la liga (Lidom), como la Federación de Peloteros de hacer algo en relación a este tipo de evento que acaba de pasar en el Estadio Quisqueya”, indicó.

Los fanáticos de Las Águilas Cibaeñas también dejaron ver su rechazo a la acción en las redes sociales y se sumaron a la posición del jugador conocido como la «Hormiga atómica».

Las águilas Cibaeñas ganaron ese encuentro cuatro carreras por una a los Tigres del Licey que luego del revuelo causado por la acción emitieron un comunicado disculpándose por lo sucedido.

Sanciones

El comentarista del equipo azul, Fernando Ravelo, reveló que fue sancionada por el Licey y la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) la persona responsable de poner el tema musical.

Así lo informó durante una entrevista realizada en El Despertador del Grupo SIN.

«Fue entre las personas animadores y de personas que no son oficial en el Licey, no sé por qué se llevó de esa persona, pero eso no va a pasar de ahí… él está fuera del Licey, pero la liga (Lidom) no sabemos todavía».

Indicó además que se trató «de un asunto de competitividad, se equivocó y puso algo que no tenía que poner . No fue con intención ni siquiera de eso… parece que ese jugador había dicho que si Haití jugara béisbol él jugaría por ellos y le pusieron una música, pero no es racismo no es ningún tipo de problemas entre los peloteros».

Sobre Calixte

Calixte es un jugador dominicano de padres haitianos nacido el 3 de febrero de 1993. El 14 de noviembre de 2016, Calixte firmó un contrato de ligas menores con los Gigantes de San Francisco. Esta franquicia lo agregó a su lista de 40 hombres unos días después.

Calixte fue convocado para hacer su debut con Los Gigantes contra Los Nacionales de Washington el 30 de mayo de 2017.

En su primer turno al bate de la temporada 2017, registró el primer hit de su carrera, un sencillo al centro poco profundo. En su segundo turno al bate, conectó un doble de dos carreras impulsadas por la línea del jardín izquierdo. Calixte fue devuelto a los menores el 9 de junio de 2017. Se convirtió en agente libre después de la temporada 2018.

Calixte fue firmado por los Reales de Kansas City como agente libre internacional en agosto de 2010. Hizo su debut profesional esa temporada con los Reales de la Liga Dominicana de Verano. Jugó en 2011 con los Kane County Cougars y en 2012 con Kane County y Wilmington Blue Rocks. En 2013 y 2014 jugó para los Double-A Northwest Arkansas Naturals.

Calixte fue firmado por los Kansas City Royals como agente libre internacional en agosto de 2010.[2] Hizo su debut profesional esa temporada con los Reales de la Liga Dominicana de Verano. Jugó en 2011 con los Kane County Cougars y en 2012 con Kane County y Wilmington Blue Rocks. En 2013 y 2014 jugó para los Double-A Northwest Arkansas Naturals.[3][4]

Calixte comenzó la temporada 2015 con los Omaha Storm Chasers de la Clase AAA Pacific Coast League. Lo ascendieron a las ligas mayores el 19 de abril.

Se recuerda que la canción «Palito de Coco» interpretado por el nacional haitiano Rumai se hizo viral en el 2013.