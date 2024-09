¿Quiere ser miembro de la JCE?, anuncian inicio recepción de documentos postulantes

La Comisión Especial designada para analizar, estudiar y evaluar los expedientes de los aspirantes a miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral (JCE), acordaron este martes la metodología de trabajo, entrevistas en las tandas matutinas y vespertinas, y entrevistar 30 postulantes por día.



El senador Julito Fulcar, dijo que la comisión especial dará 15 días, que iniciaran el 13 y concluirán el 28 de septiembre, para recibir los expedientes de los postulantes a miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral (JCE).



La Comisión Especial designada informó, además, que se acordó, que, tras concluido el plazo de recepción de documentos de los aspirantes a miembros y suplentes de la JCE, iniciara con las entrevistas de los postulantes.

El presidente de la comisión especial, Julito Fulcar, explicó que los aspirantes a dirigir el órgano electoral, pueden acudir a depositar sus documentos a la Dirección de Comisiones del Senado de la República, ubicado en el segundo nivel, en horario de lunes a jueves de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y los viernes de 8:00 a 12:00 del mediodía, o enviarla a través de la dirección de correo electrónico www.comisiones@senado.gob.do.



“Los postulantes tendrán un plazo de 15 días para depositar sus documentaciones y la comisión, en conjunto con los técnicos de la Cámara Alta, procederá a hacer la clasificación de los expedientes. A los dos días siguientes se publicará en un diario la lista con los nombres de los postulantes seleccionados para que acudan a las entrevistas”, expuso el senador Fulcar.





El también representante por la provincia Peravia, señaló que las entrevistas a los 30 postulantes a ocupar un lugar en el pleno de la JCE, iniciaran el miércoles 9 de octubre próximo, en horas de 9:00 A.M. a 12:00 PM. y de 2:00 P.M. hasta agostar el calendario del día.



El senador Julito Fulcar expresó que los días martes, miércoles y jueves, en dos medios escritos de circulación nacional, en la tanda matutina y vespertina, se harán publicaciones con los requisitos para los postulantes que deseen ocupar las funciones en la JCE. “Nosotros enviaremos una carta formal a las personas que califiquen y también para las que no reúnan las condiciones para las entrevistas”, dijo.



Entre los requisitos citó que, para ser presidente de la JCE, es necesario ser dominicano, licenciado o doctor en derecho, avalado por una universidad reconocida, tener 12 o más años en ejercicio, 35 años de edad, y no tener antecedentes penales entre otros.



En tanto, para ser miembros, debe ser dominicano, tener más de 30 años de edad, ser licenciado en áreas de administración o afines y ocho años o más de experiencia en el área laboral.



En la rueda de presenta, Julito Fulcar, presidente de la comisión especial para escoger los miembros de la JCE, se hizo acompañar de los senadores María Mercedes Ortiz, Félix Bautista, Aracelis Villanueva, Daniel Rivera y Pedro Catrain, integrantes de la misma.