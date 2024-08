Regreso a clases, lo que debes saber

El regreso a clases marca un periodo de transición importante para niños y padres. Para abordar las preocupaciones comunes asociadas con este periodo, hemos consultado a la Dra. Julia Oliveira, pediatra del equipo de Medicus, una red que pone al alcance de todos médicos especializados latinos que ejercen en EE.UU.

Oliveira realizó sus estudios universitarios en Santo Domingo y luego se trasladé a los Estados Unidos donde se graduó en Pediatría en el Miami Chidren’s Hospital donde abrió su primer Centro Satélite de Emergencias convertido luego en Centros de Urgencias. «Como pediatra, mi objetivo es no solo tratar enfermedades, sino también educar a los padres y niños sobre cómo mantener una salud óptima», afirma la Dra. Oliveira. «El regreso a clases es un momento perfecto para reforzar hábitos saludables y preparar a los niños para un año escolar exitoso».

Con su vasta experiencia y su compromiso con la comunidad latina en Estados Unidos, la Dra. Oliveira se ha convertido en una voz confiable en temas de salud pediátrica. A través de Medicus, ella continúa su misión de hacer que la atención pediátrica de calidad sea accesible para todas las familias, independientemente de las barreras lingüísticas o geográficas.

Fortalecimiento del sistema inmunológico

Con la vuelta a las aulas, surge la preocupación por la salud de los niños. La Dra. Oliveira enfatiza la importancia de la higiene: «Para prevenir infecciones, lo más importante es insistir que los niños se laven las manos a menudo, especialmente antes de comer, o que usen un gel a base de alcohol».

En cuanto a la alimentación, la doctora recomienda una dieta balanceada. «Es importante que incluya alimentos ricos en especias como el ajo y el jengibre; frutas y vegetales tales como el brócoli, naranjas, espinacas y zanahorias; y semillas como las almendras», explica. Además, aconseja reducir al mínimo las comidas ultra procesadas y asegurar una buena hidratación.

La Dra. Oliveira también sugiere considerar suplementos: «Es importante ingerir mucha agua y darles un suplemento de Vitamina C con Zinc a diario». No olvida mencionar la importancia del ejercicio: «El ejercicio diario es fundamental para mejorar la inmunidad y mantener un sistema inmunológico fuerte».

Estableciendo rutinas de sueño

Para muchos niños, ajustarse a un horario de sueño escolar puede ser un desafío. La Dra. Oliveira ofrece consejos prácticos: «Para establecer una rutina de sueño lo primero es eliminar teléfonos celulares, televisión, y/o tabletas 2 horas antes de la hora de la cama». Sugiere crear un ambiente propicio para el descanso: «Retirarse a una habitación que esté más oscura pero que tenga una lamparita en la mesa de noche que permita leer un libro».

Manejo de la ansiedad y el estrés

El regreso a clases puede generar ansiedad en algunos niños. La Dra. Oliveira recomienda varias estrategias para manejar este estrés: «Es importante ir a las reuniones con los maestros antes de que empiece el año escolar, ir con el niño a la escuela y ver el campus». También sugiere involucrar a los niños en las preparaciones: «Integrar al niño en las preparaciones y/o diligencias necesarias para el nuevo año escolar como es la compra de los útiles escolares, la organización de dichos útiles, al igual como el decorar los cuadernos o etiquetar sus pertenencias».

Alimentación balanceada

Para los almuerzos escolares, la Dra. Oliveira tiene recomendaciones claras: «Siempre es importante incluir una fruta, agua o jugos naturales, una proteína (un huevo duro, sándwich de jamón o queso)». Advierte contra ciertos alimentos: «Nunca incluya comida ultra procesada como ‘chips'».

Atención a la salud visual y auditiva

La doctora resalta la importancia de estar atentos a posibles problemas de visión o audición: «Siempre es bueno hacer una prueba de visión y de audición antes del inicio de clases». Aconseja a los padres estar atentos a ciertas señales: «Si el niño se queja de que no ve, no entiende, o no oye bien a la profesora en la clase, es importante hablar con la profesora».

Medidas de higiene

Finalmente, la Dra. Oliveira reitera la importancia de las medidas de higiene básicas: «Lavar las manos frecuentemente es lo más importante y eficiente para evitar la propagación de patógenos».

Con estos consejos de la Dra. Julia Oliveira, los padres pueden abordar con confianza los desafíos del regreso a clases, asegurando un inicio de año escolar saludable y exitoso para sus hijos.