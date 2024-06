Reposición dentaria

Los dientes permanentes se suponen que nos van a acompañar durante toda la vida, sin embargo, por diversas causas: enfermedades, traumas, factores genéticos y hereditarios; otra es la realidad. Un alto porcentaje de la población pierde más de un diente durante su vida. Hablar de la necesidad de reponer esa pieza dentaria, amerita conocer las funciones principales de los mismos: masticación, proceso digestivo, fonación y estética. Si se trata de un diente temporario se van a evaluar diferentes aspectos que serán los que determinarán si o no se repone ese diente de leche perdido a destiempo. Por ejemplo, el momento en que se pierde ese dientecito temporario, si el permanente que va a sustituirle está a punto de erupcionar, no lo amerita, generalmente esto se verifica con una radiografía.



En caso de ser un diente anterior y se ve comprometida la salud mental del paciente, previniendo ser objeto de burlas por parte de los demás, igualmente el factor estético; esto varía mucho de un paciente a otro, no es lo mismo un niño que está siendo reforzado con terapias psicológicas, que está atravesando por una etapa de necesidades emocionales especiales, que cuando ha superado esto, o no lo ha necesitado. La interconsulta es muy importante y en conjunto con los padres o tutores se toma la decisión.



Los molares temporarios juegan un rol primordial en el proceso de masticación.

La pronunciación correcta de algunas letras se puede ver afectada por la ausencia de los dientes anteriores. Los espacios en los maxilares debido a la ausencia de dientes temporarios , puede predisponer a malos hábitos, otra razón para reponerlos.



Los dientes temporarios son la guía de erupción de los permanentes, siendo éste uno de sus roles más importante, ya que facilitan una erupción adecuada y una correcta mordida. Previenen complicaciones y necesidades de tratamientos para la oclusión.

Pacientes con enfermedades autoinmune, limitaciones motoras y otras condiciones especiales en ocasiones y por decisión de los diferentes especialistas de la salud, el tratamiento no incluye la reposición dentaria de los temporarios.



Comúnmente se utiliza un mantenedor de espacio, el diseño, tipo …. va a depender de cada caso en particular, siendo el odontopediatra y ortodoncista los especialistas apropiados para este caso.

Ante la pérdida de un diente permanente, se debe reponer o cerrar ese espacio mediante la ortodoncia.

El objetivo del tratamiento es reponer las piezas dentarias devolviendo la función y estética, diversos factores van a inclinar la balanza entre uno u otro.

Entre los más comunes están, implantes, prótesis fijas y removibles.



Los avances tecnológicos, disminuyen las molestias, dolor, inflamación, y tiempo del procedimiento; desde el inicio, ya sea con la colocación del implante, impresión de los tejidos orales, realización y colocación de las prótesis provisionales y definitivas.

Estéticamente, existen técnicas y materiales que suplen esta necesidad más que satisfactoriamente.



Es así, como gracias a los scanner, aplicación de láser, zirconio, la reposición es un hecho en apenas horas. Siendo estos grandes aliados de los Protesistas dentales y rehabilitadores orales.

Ante un trauma, es importante el tratamiento previo de los tejidos de alrededor que han sido afectados.



No olvide, cada paciente es único, su historia clínica, junto a los estudios de imagines y cualquier otro necesario van a dar las pautas a seguir.

No dude en consultar el dentista, siempre existe una alternativa para reponer un diente perdido, satisfactoriamente, devolviendo salud y belleza.