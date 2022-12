«A mi hermana la tienen como que era supervisora del aeropuerto (Internacional de Las Américas), cuando no es así. Ella es seguridad de aviación. Pero en el expediente le pusieron como que era supervisora».

Así narra Kimberly Matos lo que está sucediendo con su hermana Mabel Matos, una de las cinco personas implicadas en el decomiso de 197 paquetes de cocaína que ejecutó Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) junto a otros organismos de seguridad del Estado en dicha terminal aérea el pasado fin de semana.

Kimberly reveló a este diario que de 12 personas que estaban bajo investigación sólo quedan cinco, incluyendo a su hermana, y las otras siete fueron liberadas de manera «irregular, a la una de la mañana, a las 12».

En ese sentido, la joven asegura que su hermana fue involucrada en el caso que, según su posición, nada tiene que ver con el cargamento confiscado. «Desde el viernes (2 de diciembre) no hemos la hemos visto. Solamente llamadas y lo único que nos dicen es que está bajo investigación», indicó la dama.

Kimberly contó que sólo se comunican con su hermana vía telefónica, la cual le narró que el día que sucedieron los hechos «había demasiada irregularidad. Es tan tal que a ella la entraron al avión con la tripulación el avión casi saliendo. O sea, fue como prácticamente un secuestro».

La hermana de Mabel, preocupada, contó además que «un juez», el cual no reveló, cuestionó que empleados de dicha terminal hayan movido «tanto kilos de droga».

Conocerían medidas de coerción la próxima semana

Kimberly dijo además que será el próximo lunes 12 del mes en curso a las 5:00 de la tarde cuando se le conocerán medidas de coerción a los señalados en el decomiso.

«El Ministerio Público no tiene pruebas. Habiendo tanta cámaras en el aeropuerto ellos no ofrecen ni quisiera un video. Y queremos que las autoridades en verdad investiguen porque los únicos que están sufriendo son esos cinco jóvenes y nosotros los familiares que no la podemos ver», pidió la hermana de Mabel, sobre quien dijo que su familiar es una joven ejemplar, quien además se ha ganado un certificado como Empleada del Mes en Servair, la empresa donde lleva más de dos años laborando.

Se recuerda que el pasado fin de semana la DNCD y el Ministerio Público, asistidos por otras entidades de seguridad del Estado, decomisaron 197 paquetes de cocaína en un vuelo comercial que pretendía salir hacia Miami, Estados Unidos, desde el AILA.

La entidad antinarcóticos informó hace varios días que la sustancia, que fue analizada en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), pesó 202.98 kilogramos.

Las autoridades informaron además que están investigando a otras personas para determinar su responsabilidad con el cargamento.

La sustancia iba en maletas.

Los 197 paquetes es el mayor decomiso de esta gestión de la DNCD, hasta ahora.