Ricardo Montaner será abuelo por sexta ocasión

La famosa familia Montaner sigue creciendo, y luego de que a principios de este mes de abril Evaluna Montaner y Camilo le dieran la bienvenida a la pequeña Índigo, ahora otro integrante de la “dinastía” compartió una buena nueva en el mismo tenor.

Ha sido Mau Montaner quien en una publicación en conjunto con su esposa Sara Escobar en Instagram anunciaron que están esperando a su primer hijo e incluso revelaron el nombre y con ello el género del bebé.

Con un clip compartido en sus redes sociales, el cantante de 28 años y la modelo colombiana dieron la noticia a sus seguidores mostrando una animación de fotografías instantáneas en slow motion donde se pueden ver aspectos del embarazo de Sara, su ya notable baby-bump e incluso el ultrasonido del niño a quien llamarán Apolo.

Las imágenes también muestran a la pareja muy enamorada, al futuro papá besando la barriga de su esposa e incluso comida, como un helado, estampa que podría aludir a los famosos antojos de las mujeres embarazadas.

El anuncio del que será el sexto nieto de Ricardo Montaner llega después de casi cuatro años de matrimonio de la pareja que se unió en las playas de Tulum, Quintana Roo para después a viajar a Tokyo de luna de miel y ha tomado por sorpresa a los fans de la popular familia.

Como era de esperarse, los buenos deseos y parabienes celebrando la noticia han inundado el feed de ambos famosos, y al momento la publicación cuenta con más de 333 mil Me gusta y casi 6 mil comentarios.

Las reacciones de amigos famosos como JP Saxe, amigo cercano de la familia, han dejado claro que el pequeño Apolo será esperado con amor: “Apolo, I Love You!”, escribió el músico.

Sebas Villalobos anotó “Muero de amor”, mientras Manuela Echeverry escribió “Apolo, te estamos esperando”.

Por su parte Pablo de Piso 21, mostró su emoción “Esoooo, Apolo va a ser pana de Bruno, los felicito y les mando un abrazo gigante”.

Al momento, dos integrantes de la famosa familia han externado su sentir. Evaluna Montaner celebró emocionada que su pequeña Índigo tendrá un primito de la misma edad. Y por otro lado, Marlene Rodríguez, madre del futuro papá, expresó: “Mis hijos, ¡qué felicidad! Los amo inmenso a los tres. ¡Dios es bueno siempre!”.

Apenas hace unos pocos días, Mau Montaner declaró estar muy feliz y emocionado con la llegada de su sobrina Índigo, y en su declaración dejó entrever que ya conocía la noticia de su propia paternidad, misma que fue develada sorpresivamente la noche de este domingo 24 de abril.

“Estamos muy felices con nuestra sobrina, la verdad es que ha sido un tiempo familiar hermosísimo y muy pronto si Dios quiere, creo que yo más pronto que Ricky (seremos papás también), pero estamos muy emocionados (por el nacimiento de Índigo)”, dijo Mau a El universal.

La pareja conformada por el venezolano y la colombiana se ha consolidado como una de las más románticas en el panorama musical latino, pues ambos se han dedicado emotivas palabras y cada que tienen oportunidad, destacan sus halagos mutuos y hacen notar su cercanía a Dios.

“Hace ocho años nos conocimos, hace tres nos casamos y esto cada día se pone mejor. Me siento amada todos los días de mi vida. Amo cada pedacito de ti, los que conocí desde el primer año y los que sigo descubriendo cada día. Vamos por mil años más y un montón de hijos. Feliz aniversario”, escribió la joven de 31 años en su cuenta de Instagram en febrero de 2021.

Por su parte, Mau correspondió así: “Hace tres años me casé con la mujer de mi vida. La Paisa más linda que existe. No me lo creo. Dios me escogió a mí, What?!!!”.

A comienzo de este 2022, la familia Montaner ya había sumado un integrante más: Ricky Montaner se casó con Stefi Roitman en Argentina.