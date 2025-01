«Compadre Romeo, dígame, ¿qué usted va a hacer con esa suegra suya? Bueno, esto no se sabe dónde vaya saparal».

Las declaraciones de Giovanny Cruz, presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) sobre la interpretación de un tema vetado, «La suegra», por parte de Romeo Santos durante la tercera de cuatro presentaciones del grupo Aventura en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, generó un avispero en miles de fanáticos de la popular agrupación bachatera.

El titular de la CNEPR advirtió que la comisión analizaría cómo proceder ante la violación del reglamento 284, que protagonizó la principal figura de Aventura ante miles de espectadores en su espectáculo «Cerrando ciclos». Sin embargo, en conversación con el periódico Hoy, además de acotar que la última presentación del próximo lunes 6 de enero no debe ser suspendida, Cruz detalló cuál es el procedimiento que sigue la comisión sobre el particular.

En el caso de Aventura, el proceso, como todos, «lleva un tiempo», dijo. Adelantó que las personas que conforman la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía se reunirán este viernes para estudiar todas las evidencias que ya están en su poder. «Es un proceso largo. Pero quiero precisar que eso, por ahora, no afecta el espectáculo», aseveró.

«Hay que esperar. Es un proceso que dura varios días. Porque, vamos a suponer que mañana se declare censurado o no censurado; después eso se revisa, los abogados revisan. Ninguna sentencia de un juez se hace de un día para otro», estableció el presidente de la comisión, quien además reveló que habló con el productor del evento, Symon Díaz, y «quizás el mismo artista haga una especie de me aculpa (que reconozca su error)».

Respecto a la sanción que podría aplicársele a Romeo Santos y Aventura, Cruz aseguró que también para eso se debe esperar. «Si emito una opinión ya me he prejuiciado, y se supone que no debo hacer eso. Y hay que esperar analizar que decidamos, la comisión, los abogados», aclaró. «Si, por ejemplo, en el show que va a hacer, él dice ‘mire, realmente cometí un exceso’, también se toma en cuenta eso, porque hay un principio que dice que un castigo nunca debe ser mayor que una falta cometida», añadió.

«Él (Romeo Santos) pudo apelar la prohibición y no lo hizo. Yo pienso que él (Romeo Santos) se excedió. Es un artista por el cual yo siento mucha admiración. Entonces, me extrañó que él hiciera eso. Él no es un tipo así. Hay que esperar a ver cómo se comporta y lo que decida la comisión; vamos a esperar», concluyó.

Cuando Romeo Santos interpretó «La suegra» el tercer día de conciertos en el Olímpico, manifestó: “Ellos (la comisión) me censuraron esa canción”. Sin embargo, lanzó una advertencia al público: “Hoy me da la gana de hacer algo diferente, a ver si me meten preso”, y procedió a cantar, seguido de la ovación de miles de fanáticos.

La última cita, la mejor

La cuarta y última presentación del reconocido grupo Aventura, pautada para el lunes 6 de enero, será mejor que las tres anteriores, en todos los sentidos. Así lo prometió este jueves el empresario Symon Díaz, el responsable de la producción general del evento, denominado «Cerrando ciclos», quien aseguró que todo el cuerpo técnico que trabaja junto a él está «mejorando detallitos» en términos logísticos.

«De hecho, aparte de la tarima, todo lo demás se está montando de nuevo; desde donde están los baños ubicados, donde va la comida y los bares ubicados; o sea, que el que va repetir (volver al concierto) va a notar la diferencia«, indicó Díaz.

Hace varios días, Romeo Santos, principal figura de Aventura, compartió en sus redes sociales que la última de cuatro presentaciones marcará un antes y un después en la historia de la música latina.