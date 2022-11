¿Sabías que tu aire acondicionado puede trabajar mejor? 

¿Sabes realmente cómo sacarle más provecho a tu aire acondicionado? Le pedimos a Daikin que nos ayude con algunos tips que podamos aplicar en nuestro día a día.

No es lo mismo enfriar la casa que la ciudad. Por tanto, mantén las puertas y ventanas cerradas mientras tengas el aire prendido. Recuerda que el “aire interior” y el “aire exterior” deben aislarse entre sí para que el aire acondicionado funcione. Si tus ventanas o puertas están abiertas, el calor que se expulsa volverá a entrar.

Una ventana que deja entrar el sol no sólo hace que se dispare el termostato, sino que también calienta la habitación innecesariamente. Por tanto, en las horas de más calor, cuando el sol esté dando directamente sobre tu casa, cierra persianas y cortinas.

Configura tu aire acondicionado a tu temperatura ideal y deja que haga el trabajo. No creas que, poniéndolo a una temperatura mucho más baja, enfriará mejor. Ya sea que tu habitación sea de 21ºC o de 32ºC, el aparato bombea la misma “fuerza” de aire frío. La configuración de temperatura solo le dice al aire acondicionado cuándo dejar de bombear aire frío. Cambiar la configuración de temperatura de 21 a 18ºC no acelerará nada.

De nada servirá que hagas todo lo anterior si el filtro no está limpio. A mitad de la temporada, asegúrate de revisar tus filtros. Limpiarlo es súper fácil y no debería tomarnos demasiado tiempo. La forma más recomendada es utilizando agua caliente y jabón. No es una buena idea utilizar cepillos, ya que corremos el riesgo de dañar el tejido del filtro. Además, recuerda que un filtro sucio puede aumentar tu factura de energía hasta en un 15%, sin mencionar que vas a tener una mayor probabilidad de problemas de mantenimiento.

Por último, ten en cuenta que un mantenimiento regular no solo extiende la vida útil de tu dispositivo, sino que, además tendrá a tu máquina funcionando en la mejor forma. Eso se traduce en un enfriamiento más rápido y eficiente mientras minimizas el uso de energía.