Salma Hayek se suma a la diversidad en cintas de Marvel

Los Ángeles. La presión de Marvel por más mujeres y personas de minorías en su inmensamente popular franquicia cinematográfica se extenderá detrás de las cámaras para su próximo conjunto de películas tras el gran éxito de “Avengers: Endgame”.

De las cinco cintas de superhéroes que el estudio anunció el fin de semana en la Comic-Con, sólo una será dirigida por un hombre blanco. Y Salma Hayek actuará en una de ellas.

“Se trata de tener voces frescas y voces nuevas y cineastas maravillosos que puedan continuar conduciendo (el Universo Cinemático de Marvel) a nuevos lugares“, dijo el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige en una entrevista tras la conferencia “Hall H” del estudio.

“Y estoy tan orgulloso como cualquiera del reparto de directores que vieron hoy“, añadió el Feige.

Además de un montón de mujeres y personas de minorías étnicas dirigiendo las próximas películas de Marvel, los anuncios del fin de semana prometen también una mayor diversidad en la pantalla.

El primer estreno será el de la muy anticipada película protagonizada por Scarlett Johansson como la Viuda Negra, la asesina que ha venido interpretando por casi una década.

La cinta está prevista para mayo de 2020. Johansson dijo que la búsqueda de la directora de “Black Widow“, Cate Shortland, no fue fácil.

“Es realmente interesante porque cuando estábamos buscando a un director, empezamos a ver algunos de los problemas sistemáticos“, dijo Johansson.

“Incluso buscar a una directora que tuviera la experiencia suficiente, que haya tenido la oportunidad de tener la experiencia de sentarse en la silla del director para algo enorme como esto, las opciones son limitadas debido a eso. Y es terrible“, expresó.

La actriz agregó que estaba orgullosa de ver la diversidad en el escenario durante la conferencia “Hall H” de Marvel. “Ver el escenario esta noche fue increíble, fue realmente conmovedor. También simplemente ver la increíble diversidad de este universo, y refleja lo que vemos a nuestro alrededor“, destacó.

En términos de mayor diversidad, “Black Widow“ es sólo el comienzo. “The Eternals“ contará con un colorido elenco que incluirá a Salma Hayek en el papel de Ajak, junto a Kumail Nanjiani y Brian Tyree Henry.

También contará con la participación del actor Simu Liu, quien se convertirá en el primer superhéroe asiático de Marvel para la gran pantalla cuando “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ se estrene en febrero del 2021.

La actriz Natalie Portman hará una versión femenina de Thor en la nueva “Thor: Love and Thunder“, que también incluirá al personaje de Tessa Thompson, Valkyrie, como la primera superheroína LGBTQ de este universo.

“Antes que nada, como nuevo rey (de Asgard), ella necesitará conseguir a su reina, así que esa será su primera orden del día. Ella tiene algunas ideas. Los mantendremos informados“, dijo Thompson durante la conferencia. Feige luego confirmó la noticia en una entrevista con el sitio web io9.

El estudio, además está resucitando a uno de los personajes negros más emblemáticos de Marvel, Blade (previamente interpretado por Wesley Snipes), con la ayuda del ganador del Oscar Mahershala Ali.