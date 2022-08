Se apróxima el US Open 2022: Último Grand Slam del año

Este próximo lunes 29 de agosto da comienzo el último Grand Slam de la temporada en la ciudad de Nueva York, sede habitual del US Open 2022. Así mismo Estados Unidos tendrá que esperar a su edición de 2023 para poder ver a grandes tenistas del circuito ATP y WTA.

Daniil Medvedev defendará su título conquistado la temporada pasada después de vencer a Djokovic 6-4, 6-4, 6-4. La competición estará muy dura, pues hay grandes candidatos como Nadal, Tsitsipas, Alcaraz, entre otros, que también buscarán lograr la victoria.

Después de consagrarse campeón en Wimbledon tras vencer a Nick Kyrgios en una final emocionante, mucho se especulaba sobre la presencia de Novak Djokovic en el último Grand Slam del año. Finalmente, el propio tenista decidió pronunciarse en sus redes sociales.

“Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias #NoleFam por sus mensajes de amor y apoyo. ¡Buena suerte a mis compañeros jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto, mundo del tenis!”, sentenció el serbio.

