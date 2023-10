Se entregó a las autoridades, el zacateca Hilario Pascual alias “El Grillo”, acusado de dejar abandonados seis cadáveres en la entrada del cementerio Cristo Salvador, en Santo Domingo Este.

Video del momento en que llega a la Policía Nacional:

El albañil había declarado que cuando el chofer de la Funeraria La Popular le entregó los cadáveres, él se encontraba tomando alcohol y el camposanto había cerrado, por lo que se le olvidó sepultarlos.

«Ellos me pusieron la funda (con los infantes) ahí, yo estaba tomando y el cementerio estaba cerrado, porque ya a las 5:30 está cerrado. Él lo entregó a la misma 6:00. Entonces, de ahí yo fui a buscar el carro, fui a buscar la batería, yo borré», narró en un video que circula en redes sociales.

«Cuando abrieron la puerta por la mañana que eran las 6:30 que me está llamando el amigo mío que ve el 911 (Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1) ahí. Como yo nunca he estado en justicia yo cogí miedo y no me entregué porque yo nunca he estado preso», agregó el «Grillo», al asegurar que se entregará a las autoridades.

El zacateca dijo que desconocía la cantidad de los cadáveres, y que tampoco le entregaron ninguna documentación del hospital o acta de defunción.

«A mí no me dieron documento de nada, no sabía si había 3 o 4, yo solté esa funda como si nada… Soy inocente, no sé lo qué está pasando ahí», afirmó Pascual.

Finalmente, pidió perdón al país y al mundo por lo sucedido.