Los diputados Víctor Suárez y Tobías Crespo criticaron ayer el anuncio por parte del gobierno de que entregará una tarjeta con RD$1,500 como bono navideño a la población de la cual, destacaron que no cubre para una cena, nunca llega a quienes la necesitan y excluye los productores locales.

«La tarjeta debió ser suspendida hasta que terminara la investigación por más de 500 millones de pesos que en tiempo pasado se habían desaparecido y solo dos colmaderos están presos, un traslado y ningún funcionario ha sido detenido, aparte de que cualquiera se mete 100 tarjetas en un bolsillo, pero con las cajas no se podía hacer eso», expresó el diputado del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de Santiago.

El congresista Víctor Suarez. detalló además que, por lo menos desde el cartón, las fundas, los productos y todos los insumos de la caja navideñas se les compraban a empresarios locales, lo cual dinamizaba la producción nacional, mientras que con la tarjeta solo sale ganando algún representante de la élite bancaria.

De su lado su colega Tobías Crespo, destacó que el actual gobierno ha querido enrostrarle a la oposición algunos desordenes que se armaban en la repartición de las cajas navideñas de forma comparativa, con la entrega de los bonos, cosa que, aunque admite sucedieron en un porcentaje muy mínimo, considera que por lo menos «las cajas se veían cuando se entregaban por todo el país, lo cual no ocurre con las tarjetas.

Tobías Crespo.

«En el caso de las tarjetas la mayoría son tomadas por muchos de los dirigentes y no llegan a sus destinatarios; la navidad del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se ve triste, con pena y miseria», dijo Crespo diputado por el Distrito Nacional del Partido Fuerza del Pueblo.

Tanto Víctor Suarez como Tobías Crespo coincidieron en que siempre surgen las denuncias de que a muchos dirigentes del PRM se le dan 500 o mil tarjetas, hacen un video entregando 10 y lo suben a las redes, pero las demás son activadas sin autorización con las cédulas de ciudadanos que están en padrones de la Fuerza del Pueblo, el PLD y otros partidos.

Con relación al monto lo califican insignificante y que no da para nada, por lo que recomendó que por lo menos las tarjetas sean de 3 mil pesos. «Tal vez al presidente no le han dicho que con 1,500 pesos no se hace una cena de navidad para 4 personas debido a la inflación del costo de la canasta básica».