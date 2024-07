Servidores públicos llaman a protesta frente a edificio del CNSS

El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) anunció para la tarde de este miércoles una protesta frente al edificio del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) para reclamar que cumplan con las disposiciones establecidas en la Resolución 572-07, que reconoce el derecho de un segmento de los empleados de la administración pública a pasar del Sistema de Capitalización Individual al Régimen de Reparto Estatal.



El coordinador general del MOPESEP, Luis Holguín Veras, informó que la protesta se realizará a partir de las 4:00 de la tarde frente a la Torre de la Seguridad Social, ubicada en la Avenida Tiradentes número 33, del Ensanche Naco.



Holguín Veras dijo que el MOPESEP también reclamará a las autoridades de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), que cumplan dicha resolución, la cual fue aprobada el 6 de julio de 2023.



“El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos está preocupado por la apatía y la demora con la que las autoridades del CNSS, de la DIDA y de la SIPEN, ha asumido la aplicación de las disposiciones establecidas en las Resoluciones 572-07 y 579-02, ya que en ambas se establecen plazos específicos, en los que se deben desarrollar cada una de las fases que integran el proceso de traspaso de Cuenta de Capitalización Individual (CCI) al Sistema de Reparto Estatal. Dichos plazos han sido todos incumplidos”, afirmó.



Recordó que el pasado 25 de mayo el MOPESEP envió, vía la Gerencia General del CNSS, una comunicación a los miembros del pleno de dicho organismo, gracias a la cual el Consejo Nacional de Seguridad Social emitió la Resolución No. 587-05, en la que se remite a la Comisión Permanente de Pensiones (CPP) revisar el párrafo III de la Resolución No. 579-02, “de lo que varios meses después no se sabe absolutamente nada”.