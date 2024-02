Si tu pareja hace esto, estás en una relación tóxica

A lo largo de cualquier relación de pareja, es natural tener diferencias, cometer errores o pasar por baches, lo cual no significa que esa relación sea tóxica.

Una relación tóxica se caracteriza por la presencia de comportamientos dañinos y desequilibrios significativos derivado de una situación de poder o falta de respeto de uno sobre otro, lo que puede llevar a un deterioro del bienestar emocional.

Coincidiendo con el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, en una entrevista con EFEsalud, el doctor Pedro Neira, coordinador de Psicología en la Clínica López Ibor, nos explica qué significa tener una relación tóxica y nos alerta de las consecuencias y secuelas de la banalización o el mal uso de este término.

Problemas de pareja: no todos son tóxicos

«Cada persona vive su relación de pareja de una manera diferente y por eso es muy difícil distinguir qué actitudes se consideran del todo tóxicas y cuales no, porque al final también depende de la importancia y el valor que tenga para cada persona», explica Neira.

«Pero sí que es verdad, que hay desacuerdos o discusiones que tienden a ocurrir de manera más habitual en todas las relaciones y a veces, simplemente necesitan de comunicación para poder solucionarse», añade.

Cuando un amor no es correspondido o en una relación de pareja se pierde la chispa por una o ambas partes, eso no implica que la relación sea tóxica. Si hay diferentes perspectivas o ambiciones de futuro, eso tampoco supone tener un comportamiento tóxico con tu pareja.



«Escuchar sin juzgar lo que mi pareja me está contando, lo que está pensando, no intentar forzar que la persona tenga mis aficiones, mis gustos, los mismos círculos sociales…Estos son comportamientos sanos para la pareja», afirma el especialista.

¿Qué es una relación tóxica?

Las relaciones tóxicas pueden dejar secuelas psicológicas en quienes la sufren/EFE/EPA/Bernd Thissen



El coordinador de Psicología de la Clínica López Ibor nos da las pistas necesarias para detectar una relación tóxica:

Control: si detectamos que nos quieren controlar, por ejemplo en la forma de vestir o en con quién nos relacionamos, es un comportamiento tóxico.

si detectamos que nos quieren controlar, por ejemplo en la forma de vestir o en con quién nos relacionamos, es un comportamiento tóxico. Falta de comunicación o comunicación agresiva: Una comunicación agresiva o destructiva puede ser otro indicativo de una relación tóxica, pero el hecho de que no haya comunicación también.

Una comunicación agresiva o destructiva puede ser otro indicativo de una relación tóxica, pero el hecho de que no haya comunicación también. Manipulación emocional: La manipulación emocional, desde la culpa constante a la victimización, puede ser una señal de que la relación es perjudicial para una o ambas partes.

La manipulación emocional, desde la culpa constante a la victimización, puede ser una señal de que la relación es perjudicial para una o ambas partes. Aislamiento social: Si uno de los miembros de la pareja intenta aislar al otro de los amigos o familiares, es una forma de control. Esto ocasiona graves daños en la salud emocional de la persona controlada.

Consejos para quienes sufren una relación tóxica

Para quienes sufren una relación tóxica, el psicólogo Pedro Neira aconseja:

Reconocer los signos y funcionamientos problemáticos y aceptar que la situación es

perjudicial.

y funcionamientos problemáticos y aceptar que la situación es perjudicial. Buscar apoyo emocional de amigos, familiares y profesionales.

de amigos, familiares y profesionales. Establecer límites claros y comunicarlos de manera firme y asertiva.

claros y comunicarlos de manera firme y asertiva. Trabajar en la autoestima y el autocuidado.

y el autocuidado. Terminar la relación si persisten.

Banalización del término «toxicidad»

La banalización del término «toxicidad» puede llevar a minimizar las experiencias reales de abuso o maltrato, dificultando que las víctimas busquen ayuda o que sean tomadas en serio. Además podemos normalizar como tóxicos comportamientos que en realidad no lo son. Esta etiqueta obstaculiza la resolución saludable de los conflictos.

Por eso es importante recalcar que este término coloquial y muy utilizado lleva tras de sí funcionamientos y conductas relacionadas con factores psico-sociales, que en muchos casos deben ser evaluados y abordados desde una perspectiva y ambiente sanitario.

Amor romántico: expectativa vs realidad

Pedro Neira nos advierte sobre el problema que puede suponer la idealización del amor romántico y de las relaciones.

«Es importante tener cuidado con las expectativas sociales sobre del concepto de amor romántico, que genera una idealización de la vida en pareja y de lo que debemos esperar de ellas, llevándonos a rupturas impulsivas al no cumplir con las expectativas sociales y a la frustración y el malestar», precisa el experto.

¿Cómo construir un amor sano?

Es sano un amor que no sólo brinde compañía, también que nutra la salud mental. EFE/Alejandro Ernesto





Para evitar las relaciones tóxicas es imprescindible: