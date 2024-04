Sisalril explica situación atrasos pagos subsidios; promete habrá solución

La razones por la que casi 120 mil solicitudes de tres tipos de subsidios no han sido evaluadas son, deficiencia de un personal técnico que evalúe, déficit económico y dificultad de las empresas para hacer los reportes. Los reportes por licencia de enfermedad común los debe hacer el empleador. El tema fue explicado por Bienvenido Núñez Mirabal y Jorge Suazo, director de Control de Subsidios y encargado de Inspección de Subsidios de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) en entrevista a Hoy.

El diario Hoy ha publicado una serie de trabajos periodísticos que recogen las quejas de afiliados que han tenido licencias por enfermedad común desde hace más de un año y no se las han pagado. Lo propio ocurre con embarazadas con licencia por amenaza de aborto o por maternidad. Los retrasos son históricos por un problema de déficit, ahora se acumula que los departamentos de recursos humanos de las empresas no saben reportar las licencias por enfermedad común.

Un caso de ping pong

Un trabajador afiliado al sistema de Seguridad Social contó a Hoy que entre la empresa y la Sisalril lo mantienen como una bola de ping pong, de un lado hacia otro. “En la empresa me dicen que no me van a reportar la licencia porque la Sisalril no está pagando y en la Sisalril me dicen que no tengo reporte”, narró, el afiliado a Hoy.

Explicación

El atraso en los pagos de subsidios tiene su origen en el déficit en las recaudaciones. En el año 2017 se presentó un informe técnico del área actuarial de Sisalril, donde indicaba que hasta ese momento había un déficit técnico de RD$718 millones, y que en el 2018 sería de RD$690 millones con tendencia a seguir creciendo por el aumento del número de trabajadores incorporado al sistema, explicaron los funcionarios.

En ese momento los estudios actuariales indicaban que para mantener la sostenibilidad financiera del fondo, la tasa de recaudo debía ser aumentada de 0.43 a 0.62%, sin embargo, solamente fue aumentada a 0.48%. El actual déficit es acumulativo, viene desde que comenzaron los subsidios, explican los funcionarios del sistema.

Subsidio de maternidad

Otro problema que las autoridades de la Seguridad Social enfrentan es que el subsidio maternidad fue aumentado de 12 a 14 semanas. Ese subsidio se produjo para cumplir con el convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero no se contaba con el aumento de sin contar con el aumento de fondo. Nuñez y Suazo aseguran que esos pagos adicionales han tenido un impacto directamente proporcional en los flujos de pagos. Se registra un aumento importante en esas prestaciones del subsidio por maternidad desde el 2016 hasta la fecha.

En el año 2021 fue actualizado el informe actuarial, y se estableció que la tasa de recaudo para garantizar y mantener el pago de las prestaciones al día pasaba de 0.62% en el 2017 a 0.72% al 2021. Esto ha reflejado un déficit constante en las reservas de más de RD$ 1,500 millones. Esta diferencia es adicional al flujo de recaudo mensualmente, explican los expertos en subsidios.

Otra situación

Otra causa del retraso en el pago de subsidios es que hasta el año 2022, las solicitudes evaluadas y aprobadas eran pagadas por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) con cargo al fondo que administra la SISALRIL. Debido a la insuficiencia del fondo por el gran cúmulo de solicitudes, el proceso completo pasó a ser ejecutado por la institución, aseguran.

Nuevo software

La Dirección de Subsidios de la Sisalril comenzó el proceso registro y pago con un nuevo software que duró más de nueve meses (enero-octubre 2023) para ponerse en ejecución, lo cual significó, que durante ese tiempo no se evaluaron solicitudes, generando esto una gran acumulación más la que se reciben diariamente, que cada vez son mayores, explicaron.

Mil millones

Con los mil millones de pesos que espera la Sisalril, podrán ponerse al día con los pagos atrasados, aseguran Núñez y Suazo. Además, indican, el fondo fluye todos los meses, piensan que al momento deben tener RD$1,800 millones acumulados para pagos. Si le suman los mil millones, acabarían con el atraso de los pagos a afiliados.

Pagos realizados

De forma preliminar en 2023 se realizaron 600,000 pagos a casi 200,000 trabajadores, para un monto RD$ 5,000 millones. En lo que va de año se han transferido más de RD$ 600 millones.

Formas de pago

A una lactante se le hacen doce pagos al año, son 12 pagos, por maternidad se realizan cuatro pagos y enfermedad común, depende de la cantidad de días de licencia que se otorguen. Con el aumento a 14 semanas que se aprobó.

Solicitudes pendientes

“Tenemos solicitudes pendientes de evaluación y pagos de años anteriores, como la que encontramos desde el 2009, que ya fueron pagadas”, asegura Nuñez de la Sisalril.