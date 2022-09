Spotify: Las 10 canciones más escuchadas de la semana

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada.

Sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Desde reggaetón, pop, baladas y música regional, estos son los hits más sonados en Estados Unidos:

1. Bad Habit

2. Romantic Homicide

El sencillo más reciente de d4vd ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Romantic Homicide» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 951.176 más de reproducciones.

3. Me Porto Bonito



Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que «Me Porto Bonito» debuta en el ranking directamente en el tercer lugar, pues alcanzó un total de 909.784 reproducciones.

4. As It Was

5. Tití Me Preguntó



«Tití Me Preguntó» de Bad Bunny se ubica en la quinta posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 866.152 reproducciones.

6. Super Freaky Girl

7. Shut Down

8. Jimmy Cooks



Cosechar éxitos es sinónimo de Drake. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Jimmy Cooks», debute en la octava posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 701.161 reproducciones de primera entrada?

9. I Aint Worried



«I Aint Worried» de OneRepublic va en descenso: ya llega al noveno lugar. Sus 697.255 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

10. Die For You

En la industria de la música, Estados Unidos es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas. Recuerda que este top 10 se actualiza cada 24 horas.

*Algunos éxitos no tienen descripción debido a que la plataforma no la proporciona.