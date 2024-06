Yubelkis Peralta | Meterle al bloque: "Ni me es necesario ni me interesa"

«Meterle al bloque» es un término acuñado a la práctica de generar contenido en plataformas digitales basado en insultos, agravio, injuria, ofensa, afrenta, ultraje, improperio -o como usted prefiera llamarle- a esta «estrategia» que busca aumentar las reproducciones para monetizar.

Pero no solo es propio de las redes sociales. Este modelo de entretenimiento también ha calado en la radio y la televisión dominicana. Varios comunicadores, incluyendo los de la vieja escuela, han sido protagonistas de contenidos de violencia física hasta simulación del acto sexual en horario familiar.

Esto sin régimen de consecuencias que supone debe tener este tipo de contenido, al menos en los medios tradicionales. Pues, en el país, aún no se cuenta con una ley que regule las plataformas digitales.

La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) dijo que evalúa el incidente en el programa radial “Jessica en punto” para determinar si amerita una sanción. No obstante, tras dos semanas, el programa opera con normalidad.

Este tipo de situaciones ha generado reacciones entre algunos comunicadores de larga data, que entienden que el contenido de entretenimiento debe ser regulado.

En una entrevista para el Podcast “Hoy en el Espectáculo”, la comunicadora Yubelkis Peralta, aseguró que «meterle al bloque» es un estilo que no se ciñe a su forma de ser, sin embargo, dice respetar a quienes deciden valerse de este recurso para monetizar.

«Es que no va conmigo, nunca ha sido mi norte… ni me es necesario, ni me interesa», dijo al ser cuestionada sobre si adoptaría esta forma de aumentar las reproducciones.

Yubelkis, quien cuenta con una comunidad 3,5 millones de seguidores en Instagram, y más de 390 suscriptores en Youtube, manifestó que respeta a quienes incurren en crear contenido por los «views» yo lo respeto porque no es fácil estar todos los días en la palestra. Aguantar ese «chucho» es de valientes». pero, también reveló que está trabajando en un nuevo proyecto junto a “las extremas”. Aunque reconoce el talento de las extremas actuales, asegura que ninguna puede igualar al grupo original al que perteneció. Entre sus favoritas se encuentra Jenny Blanco.

Puede leer: HOY en el Espectáculo: a 10 años de La Pandilla RD; un viaje al pasado y dos noches inolvidables