«Su hija no sabe con el demonio que está» dijo expareja de policía que cometió doble feminicidio en La Vega

Consternados están los familiares de dos mujeres que fueron asesinadas la noche de este sábado en La Vega, a manos de un segundo teniente de la Policía Nacional.

El miembro del cuerpo del orden ultimó a su pareja Arianny Meilyn Marte, de 25 años, y a su suegra, Maricela Rodríguez Marte, de 51.

El padre la joven y esposo de la madre de la mujer de Luis Jiménez, también victima mortal, dijo que el era reincidente en actos de violencia que incluso supuestamente había estado detenido.

Asimismo reveló la advertencia que le había hecho a la señora Maricela, la exmujer del victimario.

«La otra mujer que el tenia, le dijo a Mary su hija no sabe con el demonio que está, porque ese me hacía de todo, me metía la pistola en la misma boca, y en su parte me la ponía, pero la hija mía tenia miedo de dejarlo» sostuvo el viudo.

«El ayer la estaba amenazando el Villa, y le partió el teléfono, y la mamá fue a buscarla, y la trajo para acá, a su casa, para llevarla para donde otra hermana mía» agrego.

Tras cometer este acto de violencia, el presunto agresor huyó del lugar y actualmente es buscado de manera activa por las autoridades.

Según declaraciones del abogado Félix Portes, Meylin había trabajado en algún momento para el Ministerio Público. Portes reveló que sus compañeros habían notado lesiones en su cuerpo que evidenciaban agresiones previas. Sin embargo, estas situaciones no se denunciaron formalmente debido a que la víctima negaba los maltratos.

Además, se informó que Jiménez había sido citado por la Unidad de Violencia Intrafamiliar debido a celos enfermizos.