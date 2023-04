En dos meses se cumplirá un año de la escandalosa separación entre Shakira y Gerard Piqué, que sigue entregando nuevos episodios. En este caso se reveló cómo fue la última llamada telefónica entre ambos, que generó el enojo de la leyenda del Barcelona porque la colombiana adelantó dos días su mudanza definitiva a Miami con sus dos hijos, Milan y Sasha.

La cantante se comunicó con el ex futbolista para informarle que en realidad el motivo del cambio de fechas se debió al estado de salud de su padre William Mebarak, con varias afecciones de salud debido a su edad (91 años) y que está en una clínica en Barcelona donde no pueden continuar con el tratamiento necesario. Shakira consiguió un centro médico en Miami donde sí podrá realizarlo y como recibió el permiso de los médicos catalanes, cambió la fecha, según la información provista por la periodista Silvia Taulés deVanitatis y que consignó el programa Fiesta de Telecinco.

Si bien Piqué estaba al tanto de la mudanza, en un momento de la comunicación hubo tensión ya que el ex zaguero se molestó por el cambio de fechas, ello sumado a su enojo porque su ex pareja se llevará a sus hijos. La artista cafetera esperó que el español entendiera la circunstancia, pero esa reacción negativa también fue una desilusión para la oriunda de Barranquilla, ya que no fue un diálogo amigable. Cabe aclara que ella también se lo comunicó por correo electrónico por un tema legal.

Fue ahí que Shakira esgrimió a Piqué que su padre, Joan Piqué, le había un correo para avisarle que debía dejar la casa familiar en un plazo máximo que se vencía el 30 de abril. Piqué padre es administrador de Inversiones BCN Two & Two SL y la instó a abandonar el domicilio familiar de Esplugues de Llobregat, según publicó El Periódico.

En Miami los hijos de ambos continuarán su ciclo lectivo y esto también fue otro tema que enfadó a Piqué ya que esperaba que los chicos completen sus clases en Barcelona.

Hace una semana el ex futbolistas manifestó su bronca contra Shakira por el Beef en su tema, Session 53, que grabó junto a Bizarrap, en el que le dedica indirectas a Pique y a su actual pareja, Clara Chía Martí. Días antes la colombiana también hizo un posteo en referencia a la novia de su ex.

Sin embargo, pese a estos idas y vueltas, la propia Taulés, en diálogo con La Sexta, reveló que habló con ambas partes y tanto Shakira como Piqué quieren dejar de dispararse de forma mediática y dejar de dar títulos.

Ahora habrá 7 mil kilómetros de distancia entre Shakira, sus hijos, y Piqué. Desde las polémicas por una supuesta infidelidad de él, a las indirectas y tensión en la división de bienes, durante diez meses el tema arrojó capítulos en este ida y vuelta. El tiempo dirá si de verdad ambos querrán bajar los decibeles o habrá novedades para este boletín.