Tigres del Licey vienen en grande

Fue muy impactante el “Diálogo con los Deportistas” de HOY con el presidente de los Tigres del Licey, Ricardo Ravelo.

Reveló que varios peloteros élites jugarán desde el primer día.

“Aquí el tema diario es que vamos a ganar por tercer año en forma consecutiva”, dijo Ravelo.

Adelanto que habrá un super programa especial de televisión dedicado a los Tigres del Licey.

¿Qué me impactó más?

1- Ravelo reveló que cuando Jorge Alfaro, -Aquamán- estaba mal con el bate, le propuso al equipo que no le pagaran.

¿Por qué lo hizo?

1- Amor al equipo.

2- Y porque sentía que no estaba rindiendo.

Pero ese afecto por el Licey, y por lo que significó el año anterior, Ravelo dijo que lo quiere de regreso.

2- Fue sincero al decir que Ronny Mauricio jugará, pero que lo Elly de la Cruz es más complicado.

Lo es porque ha jugado más, y con todo lo que ha hecho terminará cansado. 3- Al referirse a José Offerman lo respetó. Eso estuvo bien.

4- Se mostró contento porque Miguel Andújar aseguró jugar otra vez.

Al terminar la entrevista, Ravelo me reveló tres cosas relevantes, pero me pidió que no lo divulgue ahora.

Pero son cosas de gran transcendencia.

