Tres valiosas opiniones

Quiero compartir las opiniones de tres miembros de la clase media a propósito de mi artículo anterior sobre la proyectada reforma fiscal. Número 1: Médico pensionado. La poblada del 1984 no se repetirá porque sus protagonistas murieron o no están en capacidad física para la lucha. La juventud de ahora lamentablemente está en hooka, drogas y teteo; número 2: Ginecobstetra en ejercicio. Trabajamos para los de arriba y los de abajo; este país está lleno de personas que no pagan impuestos y no sé cómo es que se las ingenian porque solo pagan impuestos cuando compran una sardina en un supermercado y son multimillonarios; yo pago más de medio millón de pesos al año entre impuestos y descuentos de los seguros y como no he trabajado en el sector público a mí no me va a tocar pensión y no se me va a reembolsar ni un centavo; y número 3: Ginecobstetra, profesor universitario y gremialista. Las clases no se suicidan, incluyendo la clase alta y no se dejará afectar en beneficio de las clases media y baja.

