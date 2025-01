«Tú crees que a mí no me duele haber sacado a mi hija de allí», dice mujer que lanzó cadáver de su hija en fiscalía de Higüey

Poseída por la desesperación e impotencia una mujer, sacó de la tumba los restos de su hija, y los lanzó en la entrada de la Fiscalía del municipio de Higüey en la provincia La Altagracia, en reclamo de respuestas por el asesinato de la adolescente.

Según informaciones, se trata de la señora Mildred Correa, quien luego de diez meses de que Yeira Encarnación de 16 años fuera hallada muerta con signos de violación sexual, clama a las autoridades por justicia y la o las condenas para el o los responsables del hecho.

“10 meses tiene mi hija, y nadie me da la razón de lo que a mi hija le pasó, ella andaba con un hombre y la fiscalía no me ha dicho nada”, condenó Correa al lanzar la osamenta de la niña.

La osamenta de la adolescente visiblemente en descomposición, fue llevada al tribunal en una funda negra y otras bolsas.

“Tú crees que a mí no me duele haber sacado a mi hija de allí para poder llamar la atención”, dijo la mujer entre lágrimas y desesperación.

Desafió a las autoridades policiales apresarla, ya que no le importa nada desde que su hija, fue asesinada. “Si quieren que me maten, porque ya yo estoy muerta desde septiembre” recordó.