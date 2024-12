Una apasionada y entusiasta de la Natividad

En esta edición especial queremos compartir la historia de Denis Castillo de Jiménez, una mujer que creció en Villa Tapia, y es bautizada como la «señora Navidad». Y pudimos comprobar que no hay nada más cierto que esto.

Alrededor de más de mil piezas adornan su residencia, cuyas luces parpadeantes y llamativa decoración captan las miradas de todo el que cruza por el entorno, que con asombro exclaman ¡wow mira qué hermosa! Tal como pasó con el equipo de esta sección.

Amablemente, nos abrió las puertas de su casa para contarnos cómo es que cada año convierte su vivienda en una hermosa villa, iniciando desde octubre con la ayuda de sus grandes amigas Josefina Roca y Katy García, quienes de manera espontánea se involucran en ese espíritu de celebración que se ha convertido en una tradición esperada por familiares, amigos y vecinos desde hace muchos años.

Pero además de sus amigas cuenta con la colaboración de Fermín García y su hijo Daniel, los responsables de toda la iluminación y de armar y colocar los muñecos, mientras que Miguel Ángel Galba es el que elabora el pesebre de madera, bancos y marcos de las ventanas.

Su pasión por la Navidad comenzó desde pequeña, cuando en su pueblo natal participaba en concursos de decoración alegóricas a las festividades, pasión que aumentó cuando un 13 de diciembre nació su hija Angela Denis, hoy de 29 años. En su honor, porque le encantan los dulces, tiene un espacio con ese tipo de adornos, y aún conserva intactas unas galletas de jengibre que le obsequió para colgar en el árbol cuando tenía apenas 5 años.

Recuerda que en su época el árbol era de Charamico y que sus hermanos lo pintaban de blanco. «Las bolas eran de cristal, todas en colores rojos, verdes y dorados, se caían y se rompían de nada, decorábamos con los colores tradicionales, usábamos campanas de papel que se doblaban para guardarlas, y el nacimiento de losa se colocaba debajo del árbol».

Mientras recorríamos los espacios de su casa, una gran sonrisa se dibujada en su rostro al contarnos que lo primero que coloca es el pesebre: «siempre lo colocamos en primer lugar, porque valoramos el nacimiento de Jesús nuestro salvador», y de hecho desde que se accede, el pesebre es lo primero que se ve a mano derecha.

Un recuerdo inolvidable que atesora Denis, es que el primer año en que se mudaron donde viven actualmente, al encender las luces navideñas, su hijo Ángel Leandro, que en aquel entonces tenía 4 años, le dijo: «Mami nuestra casa es mágica». Con esa frase se dio por servida porque fue lo que se dijo asimisma al escucharlo.

Desde entonces, se ha vuelto una tradición entre familiares, amigos y allegados, que desde inicio de septiembre les dan seguimiento, cuando inician el proceso de traslado del mobiliario familiar a los almacenes de acopio, lo cual es la señal de que el montaje se llevará a cabo.

«Nuestros hijos disfrutan, se sienten felices de ver cómo disfruto y vivo esto que me apasiona tanto. Me apoyan totalmente, han crecido viviendo esto, al igual que mis demás familiares que me respaldan, así como mis hermanos que tienen diferentes responsabilidades y asignaciones. Y no puedo dejar de mencionar a los compadres y otros amigos que también se involucran en menor proporción. Disfrutamos todos».

Varios espacios rinden homenaje a icónicos símbolos navideños, como son el jardín de santa y la galería de candies, siendo la joya de la corona la impresionante ciudad de Belén, ubicada en la sala, en la terraza se erige Villa Navidad, pero también está el árbol , y, por si fuera poco, en el patio hay una zona a la que llama “El Romódromo”, porque aquí es donde festejan, celebran y comparten.

En una repisa hay un libro en el que los visitantes dejan mensajitos, y debajo hay una tinaja para colocar peticiones y deseos. Ella como católica, apostólica romana y devota de la virgen de Schoenstatt, nos relató que cuando termina la Navidad “llevo ese capital de gracia donde la virgencita, y hemos recibido muchos testimonios de personas con situaciones resueltas”.

Todos los años Denis, junto a su amiga y cómplice Elizabeth Decamps, elige un tema que meditan juntas para que esa virgen las ilumine, de la mano con lo que el Papa indica para esta época. En este 2024 es “Señor has de mi corazón un pesebre”, motivo por el cual pidió a Dios que “todos nosotros y cada persona que pase por nuestro hogar lo sienta así, que su corazón sea un pesebre y de esta forma, Jesús nazca, crezca y more para siempre, convirtiéndose en guía y protección de nuestras familias”.

Para la “señora Navidad», quien lleva 32 años envuelta en este mágico mundo, el verdadero sentido de estas fiestas es el nacimiento de Jesús, y el tener en la sala la ciudad de Belén contada como está en las escrituras, es algo representativo, por eso cuida con celo cada pieza que conforma la misma al momento de desmontar, sin ayuda de nadie, por lo menos en esa parte de su domicilio.

Todo el que pasa por la casa de Denis Castillo se emociona, se sorprende y le comentan que su casa es bella e impresionante, así lo confirmó el brillo que reflejaron sus ojos al darnos esta entrevista..