Una mirada al 2024

Estamos en la recta final del 2024 a muy pocos días para despedirlo. Estamos también en la época de adviento donde el pueblo cristiano celebra el nacimiento de su Señor y Salvador, Jesús. Es también una época propicia para manifestar nuestra gratitud al Altísimo por haber caminado con nosotros como un Dios misericordioso (misericordioso: que camina con nuestras miserias) durante todo este año.

No significa necesariamente que todo nos haya salido “color de rosa” como esperábamos y orábamos. Es posible que sí, es posible que no. Cada quien podrá evaluar la realidad que le tocó vivir, pero para cualquiera que sea la conclusión que se tenga me parece propicio que nos acerquemos a esta evaluación desde la posición que plantea el Salmo 103, específicamente desde el verso 2 hasta el 5.

Dice así el texto:

¡Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades! 3 Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho; me devolvió la salud, 4 me libró de la muerte, ¡me llenó de amor y de ternura! 5 mi Dios me da siempre todo lo mejor; ¡me hace fuerte como las águilas! (Traducción en lenguaje actual, TLA) (El subrayado es nuestro).

Puntos a considerar a la hora de realizar nuestra evaluación, entre otros: