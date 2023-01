«Vamos a seguir la lucha», advierte Senén Caba

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, manifestó hoy que continuarán la lucha que busca a modificación de la Ley de Seguridad Social.

“Vamos a seguir la lucha. Lamentablemente este proceso de lucha tiene dos vertientes. Nosotros sostendremos el lunes a las 10 de la mañana un encuentro en el colegio médico con la sociedad civil”, dijo.

Al participar en el programa matutino “Rumbo de la Mañana”, el galeno aclaró que las intenciones del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, en principio era de buscar un acercamiento con el doctor Jesús Feris Iglesias, Superintendente de Salud Y Riesgos Laborales (Sisaril), a lo que el gremio no se opone pero que el “problema es más profundo”.

“Él desde un principio quiso mediar, quiso producir un encuentro con Feris Iglesias y nosotros. Yo no tengo inconveniente pero eso no resuelve el problema, el problema es más profundo, porque esta gente no se atreven a enfrentar a los banqueros”, refirió el veterano dirigente sindical.

Senén Caba aseguró además que a la población le quedan dos caminos ante la coyuntura actual frente a las demandas contra las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

“La gente de a pie tienen dos alternativas, se suman a la lucha o lo aplastan también (…) Estamos acudiendo a lo que nos han dejado como única alternativa que es la lucha. Aquí la gente tiene que aprender a luchar como se tiraron en España ahora en Navidad junto con los médicos (…) Debemos de demandar una nueva ley, basada en los derechos de la gente, quienes deben demandar eso, los prestadores porque hemos sido de los afectados y la población, porque si el pueblo no lucha se va a joder”, puntualizó Caba.

Las declaraciones del presidente del CMD se producen horas después de que calificara como “desastrosa” la reunión sostenida con el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) en el que se busca una salida al conflicto entre médicos y las ARS.