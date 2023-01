Manuel Crespo denuncia Gobierno “tiene plan de asfixiar económicamente” la JCE

El miembro de la Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo, Manuel Crespo, alertó hoy que desde el Gobierno se estaría buscando “asfixiar económicamente” a la Junta Central Electoral (JCE) con miras al montaje de las elecciones del año 2024.

“(…) Que no le den vueltas, que no lo quieran pintar, en definitivas en términos real tienen un plan de asfixiar económicamente a la institución que tiene a su cargo el montaje del proceso electoral y eso es muy peligroso. El Gobierno no puede jugar con candela”, dijo.

Crespo, advirtió que la República Dominicana no se encuentra en las condiciones de atravesar una crisis electoral similar a la presentada en 2020.

“Este país no resiste otra crisis electoral similar a la del año 2020, febrero 2020. Todavía hoy la República Dominicana no ha terminado de superar los traumas y la crisis que generó, y las consecuencias del montaje fallido de febrero del 2020”, refirió Crespo.

Al participar en el espacio radial “Rumbo de la Mañana”, Manuel Crespo observo que en comparación con el presupuesto recibido por la JCE en 2020, el cual superó los RD$18,000 millones, el que pretende entregar el Gobierno actual apenas superaría los RD$9,000 millones, quedando por debajo de lo previsto por la entidad que organiza las elecciones en el país.

El también delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la JCE, manifestó que la reunión sostenida ayer entre el presidente Luis Abinader y el pleno del órgano electoral debió celebrarse a puestas abiertas y no cerrada como en efecto se ejecutó.

“Esa reunión no debió ser a puerta cerrada, debió ser con los medios de comunicación presentes, con los directores de medios, por ejemplo, si se está hablando de transparencia. Debió hacerse abierta”, puntualizó.

En ese mismo orden, se preguntó en que condición habrían sido recibidos los miembros de la Junta Central Electoral, si por el presidente del país o por el candidato en reelección del PRM.

“En condición fue la junta al Palacio Nacional. Fue recibida por el presidente de la República en su condición de jefe de estado, o fue en condición de una reunión de Luis Abinader como candidato presidencial en reelección del Partido Revolucionario Moderno”, externó Crespo.

Las declaraciones de Manuel Crespo surgen luego de que el mandatario anunciara un aumento de RD$2,000 millones al presupuesto de RD$8,000 aprobado para la Junta Central Electoral (JCE) en 2023.