Video: Cineasta José María Cabral se baña semi desnudo frente al Ministerio de Medio Ambiente

El cineasta José María Cabral causó controversia al bañarse en público este jueves frente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como una forma de protesta ante la tala y quema indiscriminada de árboles que se practica en el país dentro de los parques nacionales, días después del incendio que ha captado la atención de la población en Valle Nuevo.

Cabral además anunció el estreno gratuito en YouTube de su documental “Tumba y Quema”, que retrata esta realidad de los parque naturales en República Dominicana, y que busca crear conciencia en la población sobre la importancia de preservar la biodiversidad boscosa de nuestro país.

“Me bañé frente al Ministerio de Medio Ambiente porque muchas veces no entendemos cómo puede afectar a la población lo que ocurre en un Parque Nacional que está a cientos de kilómetros de distancia. Pensamos que es un problema únicamente de las comunidades que viven cerca de ahí, pero no, si seguimos como vamos, más comunidades tendrán no solo que comprar agua para beber, sino para bañarse, cepillarse, cocinar, fregar, lavar ropa, etc. Como ya sucede en muchas partes del país”, explicó Cabral.

Video publicado por el cineasta en su cuenta de Instagram:

“Y claro sin dejar al lado lo que esta depredación de los bosques implica para el cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad”, agregó.

El documental “Tumba y Quema” ahora está disponible en Youtube para que todo el mundo lo pueda ver gratuitamente desde su casa o en universidades, cine fórums, con tu familia o solo, donde podrán viajar por todo el país para ver con sus propios ojos las grandes problemáticas que enfrentan nuestras áreas protegidas.

No es la primera vez que José María Cabral realiza este tipo de acciones controversiales en la vía pública, se recuerda cuando en el 2009 salió a las calles en busca de Sobeida Félix, implicada en el caso de Figueroa Agosto o intercambiando Espejitos por Oro cuando llegó la Barrick Gold al país en el 2010.

El cineasta explicó que Tumba y Quema es un documental que aborda la práctica de talar e incinerar bosque y vegetación para establecer cultivos, y cuando esto se hace en nuestros parques nacionales, no solo es ilegal, sino que es un peligro para todo el país.

“Los invito a que cuando tengan un tiempecito libre, se sientan cómodos y le den play al documental. Saquen sus conclusiones”.

Dentro de los parques visitados por José María Cabral se encuentra la Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, Los Haitises, José del Carmen Ramírez, Manolo Tavárez Justo y Lago Enriquillo.

El documental también recoge las impresiones sobre este tema de personalidades como Yolanda León, Frank Rainieri, Osiris de León, Andrés Ferrer, Frank Moya Pons, Eladia Gesto, Nelson Bautista, Luis Carvajal y Fátima Portorreal.