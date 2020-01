Video: ¿Cómo identificar si tu hijo u otro niño es víctima de abuso sexual?

La psicóloga y educadora Virginia Pardilla expresó hoy que el primer signo de identificar si un niño ha sido o está siendo abusado es la regresión.

“Si el niño ya hablaba y comienza a balbucear o si ya caminaba y deja de caminar, todo lo que es una regresión, algo que el menor ya haya dominado y que vuelva para tras es un signo importante de observar”, indicó.

También la psicóloga dijo que otro señal importante es que si el menor es escolarizado y está siendo abusado va a presentar un bajo rendimiento escolar, y en el caso de ser abuso físico va a comenzar a maltratar a otros.

En el caso de que se trate de abuso sexual, la también educadora manifestó, que el infante va a comenzar a usar conversaciones sexualizadas, así como a mirarse su cuerpo, observar y querer tocar los genitales de otras personas.

Pardilla explicó que cuando los niños que no tienen una supervisión y acompañamiento por parte de los padres se convierten en víctimas mucho más fácil para el detractor, pero que eso no quita que otros infantes con otras condiciones puedan ser abusados.

Además indicó que cuando un niño necesita algo a nivel físico, emocional, nutricional o educativo y no se le da eso constituye también a un abuso.

“Muchas veces la negligencia pasa como si no fuera un abuso y ahí es que vemos casos con este niño o esa niña por no tener la debida supervisión y no tener acompañamiento de los padres, se convierten en víctima de otros abusadores en el área física, emocional o sexual”, señaló.

La psicóloga ofreció esos detalles al ser entrevistada en el programa El Sol de los Sábados por los periodistas Millizen Uribe, Susy Aquino Gautreau, Yuri Rodríguez y Guarocuya Batista.

A continuación el video: