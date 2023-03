Video: El “quille” de David Ortiz por acusaciones tras derrota RD en Clásico Mundial

Miami, Florida.– El ex toletero de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama se defendió de las acusaciones en su contra tras un comentario hecho por el pelotero José Ramírez en Instagram.

José Ramírez dijo en un live del expelotero Edwin Encarnación, que David Ortiz se había llevado a beber alcohol a los jugadores del equipo dominicano, y que por eso tuvieron un pobre desempeño ofensivo en el partido de anoche, lo que ha causado mucha crítica en contra del miembro del Salón de la Fama.

Para defenderse, David Ortiz hizo un live en Instagram donde desmintió sí admitió que estaba en una fiesta la noche del viernes, pero desmintió que se haya llevado con él a algún de los peloteros del equipo dominicano.

«La noche anterior yo estaba en la fiesta de El Alfa e hice un live, yo quiero que los que estaban hablando que yo saqué peloteros a beber, se metan al live a ver si ven a uno de ellos. El único pelotero que estaba ahí era Hanley (Ramírez), y él no juega con Dominicana», dijo Ortiz.

El Big Papi, como también se le conoce, dijo que la razón por la cual el equipo no bateó, no se debe a bebida, sino a que los peloteros todavía no están en forma.

«Los peloteros de hoy en día no andan en calle ni en rumba, los peloteros andan en su cualto. Los tigueres no batearon porque no están ready. El éxito del equipo en el 2013, fue que la mayoría de esos muchachos jugaron invierno y estaban ready», añadió el Big Papi.