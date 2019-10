Video: “No me hagan llamar a Palacio”, pide Sonia Mateo durante incidente con coronel porque la empujaron

“Tenemos un problema…este coronel del Ejército yo no quería que estuviera aquí. Este tipo no tiene conocimiento de nada. Hasta a mí me empujaron”, se le escucha decir a la senadora, Sonia Mateo en un video que circula en las redes sociales.

Además, la funcionaria, pidió a la persona con la que hablaba por el celular, que le sacaran al coronel “ahora mismo” porque si no tendrá que llamar a Palacio.

A continuación video con sus declaraciones:

En algunos audiovisuales que circulan en las redes sociales se escuchan varios disparos durante el incidente, sin embargo, Mateo negó que fueran personas de su equipo, quienes los produjeran.