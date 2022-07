Video: Sergio Carlo explica la razones por las que consume cannabis

El comunicador Sergio Carlo explicó las razones por las que desde hace un tiempo viene consumiendo cannabis como uso medicinal, luego de recibir críticas por saludar la decisión del ex Grandes Ligas David Ortiz, quien incursionó al negocio legal de marihuana en Estados Unidos.

«Yo desde hace unos años vengo buscando alternativas para calmar mi ansiedad y la falta de sueño. Comencé a buscar qué podría consumir que sea un producto natural y llegué a leer sobre el cannabis medicinal», explicó Sergio en un video publicado en su cuenta de Twitter.

El también locutor preció que dicha planta contiene CBD, una sustancia que contiene efectos relajantes para quienes lo consumen.

«Eso se usa incluso para los niños. Pero el CBD también se usa para la ansiedad y el dolor», dijo el comunicador, quien explicó además los demás usos de la marihuana medicinal.

Recordó que en algunos estados de los Estados Unidos se puede consumir dicho producto. «Si yo, Sergio Carlo, he optado no por consumir químicos de la medicina natural esa es mi decisión. Yo no le estoy haciendo daño a nadie, ni a mí mismo. Entonces, dejemos ser ignorantes, por Dios», pidió el locutor.

Hizo un llamado a la ciudadanía dominicana a avanzar mentalemente y «no quedarse atrás».

David Ortiz

El nuevo miembro del Salón de la Fama de la Liga Profesional de Béisbol (MLB) de EEUU, David Ortiz, está lanzando su propia línea de marihuana, llamada Papi Cannabis.

Para ello, se ha asociado con la firma Rev Brands, para crear «productos de cannabis cuidadosamente seleccionados que mantienen las propiedades curativas a la vanguardia».