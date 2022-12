Por Wendy Berroa Hernández

A la hora de embellecer el rostro pensamos en buscar un buen maquillista que nos realice un trabajo de excelencia. Que resalte esas áreas que nos favorecen y que tenga la agilidad para ocultar esas imperfecciones que no deben estar presentes en el momento especial para el que nos estamos preparando.

Y ahora que se acercan las fiestas navideñas, del trabajo, el club, el gimnasio, el cierre del año escolar, es que diciembre trae muchas actividades y debemos estar impecables para la ocasión.

Por tal razón, te invito a conocer un poquito de lo que se esconde detrás de esos maravillosos make up que ves en las estrellas de cine, presentadoras de televisión y que muchas veces intentamos recrear en casa y no lo logramos al cien por ciento. ¿Y por qué crees que sucede esto?, simple, los maquilladores profesionales tienen bajo la manga muchas técnicas que nosotras las simples mortales no conocemos, no dominamos, o simplemente no sabemos cómo realizarlas.

¿Sabes qué es el visagismo?

Es un mix de varias técnicas que se encargan de realzar a través del maquillaje las facciones que son favorables a la persona y de igual forma, ocultar o disimular las imperfecciones que posea.

Visagismo

Pero ¿cuál es la principal función del visagismo? La principal función del visagismo es estudiar las formas, proporciones y aspectos del rostro con el fin de proveer de armonía de la mano de las tendencias estéticas que imperen en un momento determinado.

Para realizar el visagismo del rostro los expertos en maquillaje estudian las diversas formas que poseen los rostros y los clasifican en ovalados, cuadrados, tipo rombo, redondos, diamante, entre otras formas, también se enfocan en el tipo de nariz, el ancho de la frente, la distancia entre los ojos, el volumen de los labios, tonos de piel, color de los ojos, el tamaño de frente, las cejas, todo esto conlleva un estudio exhaustivo para poder realizar un trabajo de excelencia.

Entonces como vemos los maquilladores no lo llevan tan fácil, pues a la hora de realizar un trabajo deben tener en cuenta el visagismo.

Factores relevantes a la hora de realizar un buen maquillaje

A la hora de iniciar el visagismo lo más trascendente para el profesional es la forma y la proporción.

Tipos de rostro

En forma de cuadrado

En este tipo de rostros no impera la altura o anchura. La mandíbula y la frente son anchas, con facciones muy marcadas y algo endurecidas. En estos casos, se deberá aplicar sombras tanto en las sienes como en el mentón para suavizar y estilizar la forma.

Luego está el rostro rectangular

Este tiende a ser más largos que anchos, el mentón, las sienes y los pómulos casi en la misma vertical. Para ofrecer una mayor armonía en este tipo de cara sería bueno emplear sombras en el área posterior del mentón, cerca de las orejas y en las sienes

Cuando la persona tiene la cara en forma redonda

Los rostros redondos muestran un círculo casi perfecto. Comúnmente, tienen una apariencia dulce y cálida, para hacer un visagismo casi perfecto debemos tratar de reducir un poco el mentón y los laterales de la frente, con un toque de sombra en estos puntos, lograremos “ovalar” la cara.

El rostro con forma de diamante

Este tiene la frente y la barbilla estrechas, con pómulos prominentes que nos hacen pensar en un diamante. Para perfeccionar este rostro se puede aplicar sombras en los pómulos y difuminarlas muy bien hacia las sienes.

El rostro en forma de triángulo

Vemos un mentón notoriamente más ancho que la frente. En este rostro, se puede proceder a maquillar con sombras en la zona del mentón y aplicar iluminador en las sienes.

El rostro en forma de triángulo invertido

Aquí vemos una cara que presenta la frente más ancha que la barbilla y los pómulos ligeramente más estrechos que la frente. Puede dar la sensación de estar mirando un triángulo “al revés” y para “hacerlo más ovalado” se recomienda iluminar el mentón y aplicar sombra un poco más oscura en las sienes.

Y el rey de los rostros es el ovalado

Ya que muchos lo consideran el “rostro perfecto” porque muestra una proporción adecuada entre todas sus partes, principalmente en el mentón, la frente y los pómulos. A este rostro por toda esta armonía, es posible aplicar cualquier técnica de maquillaje y cualquier estilo y se verá regio.

El visagismo al ser una mezcla de varias técnicas toma en cuenta muchos factores a la horade realizarse en una persona y es aquí donde el profesional del maquillaje realiza su magia y por esto quizás al nosotros no tener los estudios y tratar de recrear lo visto en una revista o en una modelo, vemos que no nos queda igual y quedamos decepcionados.

Entonces a la hora del maquillaje ya el profesional de las brochas determinó la forma del rostro, el tipo de cejas que posee la persona y si hay que resaltarlas.

Las cejas juegan un papel preponderante para que ese maquillaje quede de ensueño, se afianza en el tipo de rostro ya que este será el marco y lo deben preparar para que luzca perfecto, también se trabaja la expresión de los ojos, ya que estos son el foco central pues la mirada es parte de fundamental de las expresiones faciales, ella emana dulzura, madurez o sensualidad.

La nariz, también influye de manera especial ya que si es pequeña, ancha, grande o aguileña se emplea el maquillaje para suavizar formas y destacar si es necesario

Sobre una nariz ancha se necesita aplicar sombra de la punta de la nariz hasta el final de las cejas, mientras que en las aguileñas se debe aplicar un tono oscuro en la punta de la nariz y en el tabique nasal.

Tipos de facciones

Se debe aplicar un tipo de maquillaje específico:

Facciones clásicas. Se trabaja con la belleza atemporal combinando estilos sencillos y clásicos.

Facciones exóticas. Se manejan maquillajes de vanguardia y atrevidos.

Facciones marcadas. Aquí se necesitan tonos suaves, naturales o neutros, enfatizando una boca juguetona y fresca.

Facciones de niña. Si tu rostro parece “aniñado”, puedes utilizar el contouring y, así, resaltar los elementos del rostro que pueden verse disminuidos en la frente, sienes y mejillas.

Es importante que estudies e identifiques tu tipo de rostro esto te ayudará a experimentar con los productos y cosméticos como iluminadores, sombras y correctores para que, logres identificar tu mejor versión pero si de verdad te gusta el maquillaje y quieres perfeccionar un curso de automaquillaje que incluya el visagismo, te ayudará a resaltar tu belleza y deslumbrar en estas fiestas.