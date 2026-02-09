Concierto alternativo a Bad Bunny en Super Bowl reúne a más de 6 millones de espectadores

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El concierto alternativo al espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl reunió este domingo a un tope de poco de más de seis millones de espectadores en Youtube de forma simultánea. Kid Rock, Brantley Gilbert,

Lee Brice o Gabby Barrett fueron los artistas que actuaron durante el evento organizado por la asociación conservadora 'Turning Point USA', fundada en 2012 por el activista MAGA ('Make America Great Again') recientemente asesinado Charlie Kirk.

El concierto comenzó casi en paralelo al del artista puertorriqueño en un intento por contraprogramar su actuación, aunque YouTube arrojó un máximo de 6,1 millones de espectadores simultáneos durante el mismo.

Durante la mayor parte del evento, la audiencia varió entre los 4,5 y los 5,5 millones de espectadores en esa plataforma.

La actuación también fue retransmitida en otras plataformas de la organización, aunque no obtuvieron el permiso para compartirlo en vivo en X. Además, canales conservadores como OAN News, Real America's Voice, TBN, NTD y The National News Desk también se sumaron a su difusión, según el sitio web de Turning Point USA.

Gilbert fue el encargado de abrir el concierto y dio la bienvenida al público al grito de "esta es la América real", mientras que Kidd Rock lo cerró en lo alto del escenario, en cuyo fondo se observaba una enorme bandera estadounidense.

La actuación de los cuatro artistas conservadores duró unos treinta minutos, casi el doble que el espectáculo de Bad Bunny.

La organización de Kirk, asesinado el 10 de septiembre pasado en un evento universitario en Utah, había anunciado desde octubre el concierto tras las críticas de Trump y sectores del movimiento MAGA contra Bad Bunny porque canta en español, aunque por ser puertorriqueño es ciudadano estadounidense.

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, publicó una imagen del concierto en la red social X y aseguró que lo estaba viendo junto a su familia.