El hijo menor de Julio Iglesias del que todos están hablando

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Guillermo Iglesias Rijnsburger, de 19 años, hijo menor del legendario cantante Julio Iglesias y de la modelo Miranda Rijnsburger, se ha convertido en el centro de las miradas tras mostrar públicamente su talento musical.

El joven, hasta ahora discreto y alejado de los focos, sorprendió interpretando al piano la canción “Hey!”, uno de los clásicos de su padre, en un video difundido por su hermana Victoria Iglesias.

La aparición de Guillermo ha despertado gran interés en medios internacionales, que destacan tanto su parecido físico con Enrique Iglesias como la posibilidad de que siga los pasos artísticos de su familia.

Bambalinas

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Fundada en 1985, la dinastía artística de Julio Iglesias ha mantenido vigencia a través de sus hijos mayores, entre ellos Enrique Iglesias, quien se consolidó como estrella global del pop latino. Ahora, la atención se centra en Guillermo, el más joven de los cinco hijos que el cantante tuvo con Miranda Rijnsburger, y quien hasta ahora había permanecido en un perfil bajo.

La repercusión mediática de su debut musical coincide con un momento en que el legado de Julio Iglesias continúa siendo referente mundial. Con ingresos millonarios y una trayectoria que lo posiciona como uno de los artistas más influyentes de la música romántica, la aparición de Guillermo abre la expectativa sobre una nueva generación que podría continuar la historia artística de la familia.

El video de Guillermo interpretando “Hey!” ha sido ampliamente compartido en redes sociales y portales de entretenimiento, generando comentarios de admiración y curiosidad sobre su futuro. Aunque aún no ha confirmado si seguirá una carrera profesional en la música, su talento ya lo coloca como una figura emergente dentro de la saga Iglesias.