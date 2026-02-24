Nino Freestyle, Shelow Shaq y Jezzy le cantan con orgullo a la dominicanidad en “DOMI”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con miras a consolidarse como un himno del orgullo dominicano durante la semana de la Independencia, se estrena el junte de artistas Nino Freestyle, Jezzy, Shelow Shaq y el inolvidable Fatman Scoop en “DOMI."

Celebrando con intensidad lo que significa ser dominicano, este dembow es más que un lanzamiento, es una declaración cultural: un dembow nacido desde la isla, pero concebido para resonar mucho más allá de sus costas, abrazando a la diáspora y reafirmando que ser ‘Domi’ es un orgullo que trasciende territorios.

Compuesto por sus propios intérpretes, producido por Zunna y coproducido por Boy Wonder CF y Three Seven Music, el sencillo llega tras el impulso de “Trae Chicas” de Lomiiel y Nino Freestyle, elevando aún más la narrativa y el momentum del proyecto.

El tema forma parte del fenómeno global Chosen Few Dembow, una plataforma desarrollada por Chosen Few Emerald Entertainment en colaboración con Three Seven Music que reafirma la expansión internacional y la relevancia cultural del dembow dominicano en el panorama contemporáneo.

Como décima entrega de la reconocida serie de compilaciones producidas ejecutivamente por Boy Wonder CF, el álbum vuelve a reunir a destacados talentos del movimiento del dembow junto a exponentes de otros subgéneros urbanos, entrelazando historias, trayectorias y generaciones en un mismo cuerpo de trabajo que dialoga entre la isla y el mundo.

Este puente bicultural que expande fronteras; impulsado por el legado del fallecido Fatman Scoop y articulado a través de una produccion que integra herencia, energía y proyección global.

“Este tema fue creado para el orgullo dominicano, para celebrar por todo lo alto ser DOMI, especialmente en la semana de independencia. Deseamos que se sienta como que este es el nuevo himno o emblema para los dominicanos alrededor del mundo que se unen en el orgullo de ser dominicanos”, manifestó Nino.

Más que un lanzamiento, “DOMI” marca un punto de efervescencia cultural que genera expectativa y entusiasmo alrededor del álbum y su propósito: consolidar el dembow como fuerza internacional y reafirmar la identidad dominicana en el escenario global.