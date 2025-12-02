Reglas básicas de comportamiento en fiestas corporativas

Publicado por INFOBAE Creado: Actualizado:

La temporada de fiestas navideñas en el ámbito laboral es una tradición que está volviendo con fuerza tras años de interrupción debido a la pandemia.

Si bien estas reuniones ofrecen una oportunidad para relajarse, fortalecer relacionesy celebrar logros, también pueden convertirse en un campo minado social si no se maneja con cuidado.

Bajo el prisma de riesgos y recompensas, una estrategia adecuada puede ayudar a aprovechar estos encuentros y evitar situaciones comprometedoras.

Expertos consultados por The Wall Street Journal califican este tipo de fiestas laborales como una extensión del entorno profesional.

Aunque el ambiente sea festivo, las reglas no escritas del entorno laboral permanecen vigentes. Es un error común considerar estas reuniones como eventos completamente informales.

Los asistentes, incluidos supervisores y colegas, tienen el poder de influir en su desarrollo profesional. Por ello, es esencial mantener un comportamiento profesional.

Beber en exceso o participar en conductas inapropiadas, como bailes o bromas que puedan incomodar, son factores de riesgo que han costado carreras en el pasado.

Es importante recordar que un mal comportamiento puede llevar a una disculpa pública o incluso a medidas disciplinarias.

La clave está en encontrar un balance que permita disfrutar sin cruzar límites.

Un código de vestimenta adecuado refleja respeto al ambiente laboral, incluso en celebraciones.Imagen Ilustrativa Infobae

Otro detalle importante es el código de vestimenta, que sigue siendo una extensión del ambiente laboral, aunque con ligeras variaciones dependiendo de la cultura de la empresa.

Por ejemplo, en sectores creativos se permite más flexibilidad, mientras que en áreas legales o financieras se espera mayor formalidad. Adaptar colores y accesorios al tono festivo es aceptable, pero sin exagerar.

El objetivo es proyectar profesionalismo sin desentonar.

Una de las características más particulares de estas fiestas es la percepción de relajación de las jerarquías.

Aunque el ambiente puede ser distendido, ignorar los rangos y no mostrar agradecimiento o reconocimiento hacia figuras de autoridad es un error.

Asegurarse de saludar y agradecer al jefe, incluso de manera breve, refuerza una imagen de cortesía y respeto.