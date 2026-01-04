Cinco claves para cumplir tus propósitos personales en 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El inicio de un nuevo año representa, para la mayoría, la oportunidad de fijar proyectos y objetivos con un significado personal profundo. Sin embargo, la transición de la "buena intención" a la realidad tangible suele ser el mayor desafío. El Dr. José Alejandro Jaime Vargas, académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), señala que si las metas del año anterior no se consolidaron, es momento de "desempolvarlas" y aplicar un enfoque metódico.

Para el Dr. Jaime Vargas, la base del éxito reside en una estructura clara de Inicio-Continuación-Término. El experto sugiere comenzar con una reflexión profunda, enlistando propósitos y seleccionando un máximo de cuatro (dos personales y dos profesionales) para concentrar toda la energía y evitar la dispersión.

A continuación, se presentan las cinco recomendaciones clave que el académico de la UAG propone para materializar tus propósitos este 2026:

1. Registro escrito y cronograma definido

La primera recomendación del experto es la formalización. "Escribe cada una de tus metas, divídala en pequeños bloques de tiempo si éste requerirá varias actividades", explica el Dr. Jaime Vargas. La creación de "micro objetivos" permite mantener la motivación al visualizar avances constantes. Es fundamental establecer con precisión una fecha de inicio y una de finalización para cada tarea.

2. Seguimiento visual y constancia

El Dr. Jaime Vargas define el seguimiento como un hábito poderoso que permite revisar la ruta de forma visual. La clave está en cuestionarse constantemente si se está cumpliendo con lo pactado en tiempo y forma. "Sé constante, hay metas que requieren tiempo, no te rindas si encontraste una piedra en el camino y mantente enfocado", enfatiza el académico.

El Dr. José Alejandro Jaime Vargas

3. Gestión del tiempo y recordatorios físicos

Uno de los mayores riesgos es la pérdida de entusiasmo con el paso de los meses. Para evitar que las metas caigan en el olvido, el especialista de la UAG sugiere mantener los objetivos en un lugar visible. Esto ayuda a monitorear el porcentaje de cumplimiento y a retomar el ritmo si se detecta un estancamiento prolongado.

4. Flexibilidad en la estrategia

No todos los planes funcionan a la primera. El Dr. Jaime Vargas recomienda analizar qué objetivos presentan más resistencia y no temer a los ajustes. "Antes de cambiar de estrategia, analiza por qué no está funcionando, posiblemente con un pequeño cambio de actividad será suficiente", comenta, sugiriendo que la adaptabilidad es vital para no abandonar el propósito final.

5. Asesoría y apoyo externo

Finalmente, el académico advierte que algunos proyectos requieren la intervención de terceros o expertos, especialmente aquellos que involucran decisiones patrimoniales o técnicas. Su recomendación es clara: "Evalúa ventajas y desventajas... primero conoce, cerciórate, pregunta y si no estás seguro mejor pide consejo a un experto".