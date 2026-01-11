Prepárate para lo que el horóscopo te tiene reservado hoy 11 de enero 2026: sorpresas y consejos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Aries

¿Has estado esperando a hablar con tu pareja acerca de algo importante? Bueno, te toca a ti hacer el primer movimiento. De hecho, eso es lo que tu pareja está esperando que hagas. Aprovecha de tu día hoy para decirle a tu pareja exactamente lo que esperas de él o ella y para compartir algunas de tus preocupaciones. Eres una persona que tiene la suerte de saber lo que quiere, pero no siempre es fácil para ti decirle a la gente qué es eso. ¡Sé fuerte!

Tauro

Disfrutas de tu libertad. Eres una persona muy independiente y odias cuando algo se interpone en tu camino. Eso está bien, pero es posible que desees echarle un vistazo a tu situación financiera, aunque eso no sea lo tuyo. Tiendes a ofenderte por tener que lidiar con cuestiones materiales humildes, pero si no lo haces, puedes restringir severamente tu libertad de vivir la vida al máximo. Sé razonable acerca de las cosas.

Géminis

Hoy es un buen día para correr riesgos. Puedes tener mucho éxito si te dispones a defender las cosas que realmente importan. Pretende que eres un director de cine y que acabas de conocer a un potencial productor para tu película. Casualmente tienes tu guion a la mano. ¿Estás listo/a para mejorar tu estatus social? ¿Te has preparado para el éxito?

Cáncer

Hoy tienes una creatividad y una originalidad que no conocen límites. ¿Qué vas a hacer para expresar la rica creatividad que abunda dentro de ti? Si tu entorno no te permite expresar tu creatividad, cambia de ambiente y trata de crear una nueva realidad para ti. Esta es la única forma en que serás capaz de utilizar esta energía increíblemente productiva.

Leo

Este es un día ideal para revisar tu situación financiera, así que saca tus estados de cuenta bancarios o informes de dividendos. Trata de fingir que estás con tu asesor bancario y describe tu situación con la mayor objetividad posible sin sobreestimar lo que ingresas o subestimar lo que gastas. No te arrepentirás de este proceso, ya que podrías evitar cometer algunos grandes errores en el futuro.

Virgo

Es posible que te haya estado preocupando algo que hiciste recientemente y de lo que no tienes mucho orgullo. Hoy vas a descubrir que toda esa preocupación fue por nada. La realidad de la que has estado tratando de huir últimamente estará justo ante tus ojos y verás que, después de todo, no es tan mala. Todo tu duro trabajo será recompensado, como si la vida tratase de darte una lección sobre ser optimista. ¡Así que evita la negatividad!

Libra

No todas las amistades son iguales. Es posible que hayas aprendido por las malas, pero no pasa nada. Hoy, puede que quieras poner a tus amistades en algún tipo de orden y obtener un poco de perspectiva sobre las cosas. Es hora de averiguar cuáles de tus amigos están realmente disponibles cuando los necesitas, cuáles de ellos te muestran lo mucho que se preocupan por ti y cuáles no. Cada tipo de amistad puede resultar útil a su manera. No tengas miedo de admitir esto.

Escorpión

No sólo quieres vivir la vida al máximo cada segundo, también sientes la necesidad de dejar tu marca especial en el mundo en el que vives. Sólo tienes que tener creatividad en la vida. No lo puedes evitar. Ese gran proyecto en el que has estado pensando durante un tiempo está empezando a tomar forma. ¡Hoy puedes encontrar algunos de los materiales que necesitas para conseguir poner realmente las cosas en marcha! ¿Un regalo financiero o el regalo del tiempo de alguien? ¡La generosidad de alguien puede alegrarte el día de verdad!

Sagitario

Tu mente está en un período de gran actividad y tu curiosidad por el mundo que te rodea es prácticamente insaciable. Te interesa todo. Quieres ser capaz de entenderlo todo, desde lo más simple hasta lo más complejo. Nada puede ponerse en el camino de tu sed de conocimiento. Así que consigue una buena cantidad de libros sobre las cosas que te gustaría conocer y probar, y conoce gente nueva.

Capricornio

Es muy difícil para ti conciliar tu deseo de creatividad y originalidad en tu vida con las limitaciones que pone la sociedad para que seas una persona eficiente y productiva. Este es uno de los grandes dilemas a los que se enfrenta un montón de gente en estos días. Es como si tuvieses que ocultar tu verdadera personalidad con el fin de cumplir con lo que los demás esperan de ti. Algunos consejos para hoy: no tengas tal dureza hacia ti. ¡Eres sólo un ser humano!

Acuario

Parece que tienes mucho resentimiento hacia alguien que te ha lastimado. No te guardes estos sentimientos o te van a carcomer. Disfruta de tu día hoy para poner todas las cartas sobre la mesa y olvidarte de la venganza, ya que sólo podría volverse contra ti. En vez, ¿por qué no tratas de buscar a esa persona y explicarle tus sentimientos? La buena energía que obtengas de esta experiencia podría ser muy beneficiosa para ti en el futuro.

Piscis

Hoy, puede que quieras esconderte lejos, en tu torre de marfil, y ver lo que está sucediendo ante tus ojos. ¿Y por qué no, si esto te permite obtener la perspectiva necesaria sobre las cosas? Utiliza este periodo de tu vida para darle a las cosas su valor real y para ver dónde realmente encajan en tu mundo algunas personas. Eres una persona muy afortunada de ser capaz de encontrar este tipo de equilibrio en tu vida.

Fuente: Horóscopo.com