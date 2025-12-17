Inauguran exhibición del libro “Retrato de Mujer” en el Parque Colón

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La firma INICIA y la Alcaldía del Distrito Nacional dejaron inaugurada a partir de este martes 16 de diciembre en el Parque Colón de la Ciudad Colonial, la exhibición de la obra editorial Retrato de Mujer.

Esta exhibición rinde homenaje al legado de veinte pintoras dominicanas, diez maestras pioneras que, desde comienzos del siglo XX, abrieron camino en el arte nacional, y diez artistas contemporáneas que hoy honran ese legado desde nuevas perspectivas y lenguajes.

Retrato de Mujer es el título del libro institucional número catorce de la Colección INICIA, el cual reúne las obras de pioneras de la pintura, entre ellas, Celeste Woss y Gil, Soucy de Pellerano, Elsa Núñez, Ada Balcácer, Rosa Tavárez, Adriana Billini, Clara Ledesma, Delia Weber, Marianela Jiménez y Rosa Idalia García; y de artistas contemporáneas como Inés Tolentino, Lucía Méndez Rivas, Marcia Guerrero, Iris Pérez, Scherezade García, Lizette Mejía, Rosalba Hernández, Tania Marmolejo, Yuly Monción y Mónica Ferreras.

Carolina Mejía e invitados

Felipe Vicini, presidente ejecutivo de INICIA, durante la inauguración expresó que, “hoy inauguramos esta muestra en el Parque Colón, un espacio emblemático de nuestra Ciudad Colonial que conecta pasado y presente. Este proyecto, guiado por la curaduría y la investigación de Luis Graham y María Elena Ditrén, es más que un libro: es una exposición encuadernada, un esfuerzo de documentación y un puente entre generaciones de artistas”.

Por su parte, Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, indicó que “Retrato de Mujer rinde homenaje a veinte pintoras dominicanas que han dejado una huella profunda en nuestro arte. Qué mejor lugar para compartir ese legado que este espacio abierto, visitado por familias, estudiantes, turistas y por todos quienes disfrutan la magia de la Ciudad Colonial, gracias a la firma INICIA”.

La exhibición estará presente en el Parque desde este martes 16 de diciembre del año en curso, gracias a la Alcaldía del Distrito Nacional.