La PaGina. viernes 13 de febrero 2026

S/Cavoli inaugura sede en Madrid

Tras una década de trayectoria en el mercado dominicano y Latinoamérica, la agencia boutique de eventos y comunicación S/Cavoli, celebró la apertura de su sede en Madrid. El lanzamiento aconteció en Palenqe, integrando gastronomía, coctelería y una inmersión cultural, acompañada por una orquesta caribeña internacional. “En S/Cavoli crear experiencias es crear emociones. No venimos sólo a traer estética, venimos a hacer sentir al ser humano, a sacarlo de su día a día y construir pequeños mundos donde se generen recuerdos”, expresó su fundador y Director Ejecutivo, Stefano Cavoli, al dar la bienvenida.

