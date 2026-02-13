Revista
La PaGina. viernes 13 de febrero 2026
S/Cavoli inaugura sede en Madrid
Tras una década de trayectoria en el mercado dominicano y Latinoamérica, la agencia boutique de eventos y comunicación S/Cavoli, celebró la apertura de su sede en Madrid. El lanzamiento aconteció en Palenqe, integrando gastronomía, coctelería y una inmersión cultural, acompañada por una orquesta caribeña internacional. “En S/Cavoli crear experiencias es crear emociones. No venimos sólo a traer estética, venimos a hacer sentir al ser humano, a sacarlo de su día a día y construir pequeños mundos donde se generen recuerdos”, expresó su fundador y Director Ejecutivo, Stefano Cavoli, al dar la bienvenida.